"Монобанк" обіцяє кешбек підприємствам за виплату зарплат: чому це погана ідея

Не всі поставилися до ідеї з оптимізмом

Monobank запускає нову ініціативу, за якою підприємствам пропонують отримувати кешбек за те, що їхнім співробітникам надходить зарплата на карти "Моно". Проте не всі експерти вважають, що це хороша ідея.

Суть ідеї описав співзасновник банку Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі. З його слів, залучити більше корпоративних клієнтів можна за гроші.

"Ми платимо 1% кешбек підприємству від суми заробітної плати, що вони виплатили на наші картки своїм співробітникам", — написав він.

При цьому Гороховський натякнув, що опція буде актуальна не лише для приватних компаній, а й для державних.

Український економіст, фінансист та управляючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний у коментарі "Телеграфу" зазначив, що 13 років робить рейтинги зарплатних проєктів у банках і "Монобанк" у десятці лідерів ніколи не був. Крім того, він наголосив, що не бачив торік у нього технологій для зарплатних проєктів, а тому сумнівається, що за рік банку вдалося набрати стільки клієнтів, як написав Гороховський.

"Щодо кешбеку. Це не ноу-хау Моно. Регулярно якісь банки платили главбухам підприємств відсоток, щоб ті переводили до них своїх зарплатників. Іншим банкам завжди це не подобалось. Такі документи мені свого часу показував голова одного з державних банків: що Укргазбанк за часів Шевченко так перекупав "зарплатників". Тепер на експрацівників Укргазу відкриті карні справи", — сказав він.

Економіст рекомендує утриматися від переведення зарплатників у Моно.

"Зараз, поки війна, їх не чіпають, щоб не було обурень. Після війни ними точно займуться і згадають їх власника Яценка — партнера Коломойського під санкціями, і як вони вкрали базу клієнтів ПриватБанку, на якій побудували свій бізнес", — додав він.

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