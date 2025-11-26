"Зимову тисячу" Зеленського не можна витратити в одному з найпопулярніших магазинів

Кешбек в цей же час збирати можна

Українцям уже почала приходити тисяча від Зеленського (зимова тисяча). Однак витратити її можна далеко не скрізь.

Про це пишуть Факти.

В одному з популярних серед наших громадян магазинів, як виявилося, витратити свою виплату поки що не вийде ніяк. Йдеться про мережу "Аврора".

Довідка: Аврора — мережа магазинів, що спеціалізується на продажу товарів за доступними цінами, що на липень 2025 року налічує понад 1700 торгових точок в Україні.

Магазин Аврора у Дніпрі. Фото: Вікіпедія

При цьому в "Аврорі" кореспондентам видання повідомили, що 10% кешбеку за програмою "Національний кешбек" за товари українського виробництва все ж таки зараховується на карту.

Але використати кошти Зимової підтримки на продукти харчування у мережі поки що не можна йдеться у матеріалі

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці". Йдеться про 3000 км. Стартуватиме програма з 1 грудня.