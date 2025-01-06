Українці не отримають у січні виплат за "Національним кешбеком": коли надійдуть гроші

Грудневі нарахування на 180 мільйонів гривень перевищують суму листопада

Українцям доведеться почекати на виплати за програмою "Національний кешбек" за грудень 2024 року до кінця лютого 2025 року. Сума виплат сягне рекордних 436 мільйонів гривень, що значно перевищує показники попередніх місяців.

Програма держпідтримки продовжує набирати популярність – кількість учасників уже перевищила 4,5 мільйона осіб. Про це повідомили в "Дії".

Згідно з постановою Кабінету міністрів №1330 від 22 листопада 2024 року, затримка виплат зумовлена особливостями бюджетного процесу. Грудневі нарахування на 180 мільйонів гривень перевищують суму листопада.

Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що грудневі виплати майже на 50 мільйонів гривень більші за суму попередніх трьох місяців разом. За її словами, до програми долучається дедалі більше людей старшого віку, що свідчить про зручність сервісу.

Статистика Мінекономіки показує, що 57,4% користувачів – люди до 45 років. Учасники віком 45-60 років становлять 22,4%, старші за 60 років – 20,2%. Жінки складають 62,3% від усіх користувачів програми.

Учасники "Національного кешбеку" отримують повернення 10% від вартості товарів українського виробництва. Максимальна сума повернення – 3000 гривень на місяць. Ці кошти можна використати на оплату комунальних послуг, донати, військові облігації, медичні послуги та освіту.

Для участі у програмі потрібно активувати картку "Національний кешбек" у застосунку "Дія". Картку також можна використовувати для отримання допомоги за програмою "Зимова єПідтримка". Інформацію про торговельні точки, які приймають картку, можна знайти на спеціальних мапах аптек і книгарень від Міністерства цифрової трансформації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яка небезпека чатує на власників картки "Національний кешбек". Про це публічно не заявляють.