Відкрився ще за Брежнєва: як зараз виглядає відомий санаторій Моршина (фото)

Заклад спеціалізується на лікуванні хвороб системи шлунково-кишкового тракту, захворювання печінки, підшлункової залози, жовчогінних шляхів, нирок, сечівника, ендокринної та репродуктивної систем

Популярний санаторій "Черемош" у Моршині Львівської області працює з 1970 року, з часів Радянського союзу. Він розрахований на одночасне оздоровлення приблизно 366 гостей.

Санаторна установа розміщена в центральній частині українського курорту та розташована на вулиці Степана Бандери, корпус 4, у декількох сотнях метрів від автобусної станції та залізничного вокзалу. "Телеграф" розповість, які послуги можна отримати у закладі та за якими цінами.

Санаторій "Черемош" у Морщині

Невеликі, 3-4 поверхові корпуси санаторію розташовані компактно один за одним. Територія здравниці займає близько 4 га площі та має понад 236 номерів різних класів, серед яких економ, стандарт, напівлюкс та люкс, які готові прийняти близько 366 осіб.

На території закладу є фонтан

Ціни на поселення для дорослих починаються від 740 гривень/доба. Діти до 4 років проживають з батьками безкоштовно, без надання додаткового місця і без лікування.

Вартість номерів у Черемоші для дорослих

Дитяча путівка коштує від 445 гривень.

Вартість дитячих путівок

Мінімальний термін путівки складає 12 діб. Проживання з тваринами не передбачено.

Номер "Стандарт"

У санаторії "Черемош" функціонує відділення матері і дитини, реабілітаційне відділення для лікування дорослих і дітей в супроводі батьків хворих на цукровий діабет, реабілітаційне відділення для лікування дітей з батьками із захворюваннями органів травлення.

У санаторії працюють:

Гастроентерологічні відділення та лікувально-діагностичні кабінети

Кабінети діагностики захворювань серцево-судинної системи

Рентгенкабінет, стоматологічний кабінет, кабінети фізіотерапії, психотерапії, фітотерапії, рефлексотерапії, лікувальної фізкультури, масажу

У своїй практиці фахівці закладу також застосовують магнітотерапію, лазеротерапію та голкотерапія.

Процедури у санаторії

У вартість путівки зокрема входить питне лікування мінеральними водами, різноманітні ванни та душі, лікувальна фізкультура та багато іншого. Окремо можна докупити підводний душ-масаж, масаж релаксаційний, УЗД, стоматологічні послуги тощо.

Лікувальна ванна

Триразове харчування клієнтам санаторію "Черемош" надається в їдальні санаторію "Перлина Прикарпаття", яка розміщена між двома санаторіями. Для санаторію Черемош Моршин тут виділений окремий зал на 300 місць. Невеликі столові зали поліпшеного харчування є в корпусах №6 та №7. Тип харчування замовне меню, для всіх гостей, крім номерів категорії "економ".

Їдальня у санаторії

Інфраструктура:

бювет мінеральних вод

перукарня

косметологічний кабінет

масажний кабінет

бібліотека

магазин

прокатний пункт

тенісний корт

дитячий майданчик

дитяча кімната

платна парковка

Також у закладі проводяться дискотеки й у холі є безплатний WiFi.

Розташування санаторію "Черемош"

Серед відгуків пацієнтів на оздоровлення у санаторії були як негативні, так і цілком схвальні. Хоча й датовані вони 2014 роком.

Відгуки на відпочинок у санаторії

