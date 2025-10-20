Рус

Відкрився ще за Брежнєва: як зараз виглядає відомий санаторій Моршина (фото)

Олексій Руденко
Дата публікації
Санаторій Черемош Моршин Новина оновлена 20 жовтня 2025, 22:02
Санаторій Черемош Моршин. Фото Колаж "Телеграфу"

Заклад спеціалізується на лікуванні хвороб системи шлунково-кишкового тракту, захворювання печінки, підшлункової залози, жовчогінних шляхів, нирок, сечівника, ендокринної та репродуктивної систем

Популярний санаторій "Черемош" у Моршині Львівської області працює з 1970 року, з часів Радянського союзу. Він розрахований на одночасне оздоровлення приблизно 366 гостей.

Санаторна установа розміщена в центральній частині українського курорту та розташована на вулиці Степана Бандери, корпус 4, у декількох сотнях метрів від автобусної станції та залізничного вокзалу. "Телеграф" розповість, які послуги можна отримати у закладі та за якими цінами.

черемош санаторій
Санаторій "Черемош" у Морщині

Невеликі, 3-4 поверхові корпуси санаторію розташовані компактно один за одним. Територія здравниці займає близько 4 га площі та має понад 236 номерів різних класів, серед яких економ, стандарт, напівлюкс та люкс, які готові прийняти близько 366 осіб.

санаторій моршин
На території закладу є фонтан

Ціни на поселення для дорослих починаються від 740 гривень/доба. Діти до 4 років проживають з батьками безкоштовно, без надання додаткового місця і без лікування.

черемош санаторій
Вартість номерів у Черемоші для дорослих

Дитяча путівка коштує від 445 гривень.

черемош санаторій
Вартість дитячих путівок

Мінімальний термін путівки складає 12 діб. Проживання з тваринами не передбачено.

моршин санаторій
Номер "Стандарт"

У санаторії "Черемош" функціонує відділення матері і дитини, реабілітаційне відділення для лікування дорослих і дітей в супроводі батьків хворих на цукровий діабет, реабілітаційне відділення для лікування дітей з батьками із захворюваннями органів травлення.

У санаторії працюють:

  • Гастроентерологічні відділення та лікувально-діагностичні кабінети
  • Кабінети діагностики захворювань серцево-судинної системи
  • Рентгенкабінет, стоматологічний кабінет, кабінети фізіотерапії, психотерапії, фітотерапії, рефлексотерапії, лікувальної фізкультури, масажу

У своїй практиці фахівці закладу також застосовують магнітотерапію, лазеротерапію та голкотерапія.

санаторій черемош
Процедури у санаторії

У вартість путівки зокрема входить питне лікування мінеральними водами, різноманітні ванни та душі, лікувальна фізкультура та багато іншого. Окремо можна докупити підводний душ-масаж, масаж релаксаційний, УЗД, стоматологічні послуги тощо.

санаторій черемош
Лікувальна ванна

Триразове харчування клієнтам санаторію "Черемош" надається в їдальні санаторію "Перлина Прикарпаття", яка розміщена між двома санаторіями. Для санаторію Черемош Моршин тут виділений окремий зал на 300 місць. Невеликі столові зали поліпшеного харчування є в корпусах №6 та №7. Тип харчування замовне меню, для всіх гостей, крім номерів категорії "економ".

Їдальня у санаторії

Інфраструктура:

  • бювет мінеральних вод
  • перукарня
  • косметологічний кабінет
  • масажний кабінет
  • бібліотека
  • магазин
  • прокатний пункт
  • тенісний корт
  • дитячий майданчик
  • дитяча кімната
  • платна парковка

Також у закладі проводяться дискотеки й у холі є безплатний WiFi.

черемош санаторій
Розташування санаторію "Черемош"

Серед відгуків пацієнтів на оздоровлення у санаторії були як негативні, так і цілком схвальні. Хоча й датовані вони 2014 роком.

відгук
Відгуки на відпочинок у санаторії
відгук
Відгуки на відпочинок у санаторії
відгук
Відгуки на відпочинок у санаторії
відгук
Відгуки на відпочинок у санаторії
відгук
Відгуки на відпочинок у санаторії
відгук
Відгуки на відпочинок у санаторії
відгук
Відгуки на відпочинок у санаторії

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про санаторій "Трускавець" Служби безпеки України. Потрапити на відпочинок до відомчого закладу у часи СРСР було досить важко.

