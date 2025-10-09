Черг на кордоні стане більше? Що кажуть у ДПСУ про нові правила ЄС

Нові правила мають підвищити безпеку у країнах Шенгенської зони

Євросоюз змінює правила в'їзду на території Європи для України. Від 12 жовтня усі громадяни повинні на контрольно-пропускних пунктах (КПП) проходити біометрію.

Що треба знати:

Нові вимоги працюють на в'їзд та виїзд з країни

Перевірка біометрії обов'язкова для усіх громадян на авто

З 12 жовтня у паспортах перестануть ставити штампи

Як розповів в етері телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, процедура біометрії обов'язкова для усіх на в'їзді чи виїзді з країни. Це може збільшити кількість часу очікування на кордоні, але не суттєво.

"Польща вже почала тестувати це. Сказати, що суттєво це вплинуло на пасажиропотік – не зовсім вірно. Звісно, що це передбачає більше часу на оформлення кожної людини. Але тут йдеться в першу чергу про автомобільні пункти пропуску, де можна встановити необхідні системи для процедури", – зазначив речник.

Він додає, що наразі на окремих напрямках не відмічається збільшення часу під час оформлення. Нова система перевірки документів з біометрією — додатковий необхідний захід контролю країн ЄС. Для цього створена нова база даних, яка поєднує дані різних країн, аби посилити безпеку.

"Не обов'язково, що саме 12 числа по всіх зовнішніх кордонах Шенгенської зони ця система повноцінно запрацює, бо, як бачимо, Польща вже тестує, хтось може розпочати такі заходи після 12 жовтня", — сказав він.

Які зміни перетину кордону з 12 жовтня:

Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування).

Замість штампів у паспорті – цифрова реєстрація.

Збираються — фото обличчя; відбитки 4 пальців (для осіб від 12 років); дані закордонного паспорта; дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.

За даними ДПСУ, від 12 жовтня усі пасажири повинні виходити з авто на кордоні для перевірки біометрії, відмова від цього дорівнюватиме підставі для відмови на в'їзд. Для пасажирів у поїздах ці правила працюватимуть залежно від пропуску.

Навіщо додаткова перевірка:

щоб ефективніше контролювати дотримання правил перебування в ЄС;

щоб запобігати використанню підроблених документів;

щоб підвищити безпеку у країнах Шенгенської зони.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому українські абітурієнти масово втрачають шанс на навчання у Польщі.