Итальянец восхвалял Путина по дороге в Украину. Что с ним стало на границе и какие мемы создали в сети

Анастасия Мокрик
Читати українською
Итальянец стал звездой сети Новость обновлена 06 января 2026, 14:44
Итальянец стал звездой сети. Фото Коллаж "Телеграфа"

Заявления иностранца вызвали общественный резонанс

В соцсетях распространился рассказ украинки о неприятной ситуации во время поездки в Украину из Италии двухэтажным автобусом. Один из пассажиров — гражданин Италии, позволял себе оскорбительные высказывания об Украине и восхвалял российского главу Владимира Путина.

Что нужно знать:

  • Мужчина ехал со своей избранницей — украинкой, и заявлял, что её мнение совпадает с его
  • Автор истории решила дождаться украинской границы, чтобы сообщить пограничникам
  • Госпогранслужба проверяет иностранца в рамках закона, СБУ уведомлена

Соответствующую историю девушка рассказала в социальной сети Threads. По ее словам, в автобусе была пара — итальянец и украинка, и вместе они ехали к ней домой.

"Он ко мне подходит и начинает говорить. Спрашивает, куда я еду и еще много вопросов. Я конечно, держу дистанцию и отвечаю нейтрально. И тут он начинает мне рассказывать, какая х**вая у нас страна и какой х**вый у нас президент, и что он уважает Путина и какой он молодец", — пишет автор поста.

В ответ девушка ответила, что ему не стоит ехать в Украину, если он придерживается такого мнения. При этом он заявил ей, что его жена хоть и украинка, но тоже считает также, как и он.

"И теперь я просто жду, пока мы приедем н украинскую границу, чтобы рассказать это все пограничникам. Я считаю, что такие люди не имеют никакого права пересекать границу нашей страны", — подытожила девушка.

Украинка рассказала об итальянце, который оскорбил Украину
Скриншот из Тредс
Спустя пару часов девушка вновь опубликована пост на своей странице со следующими словами:

"Мне все сказали, что его не упустят. Ее и его повели на допрос старший смены".

Она добавила, что поговорила со старшим смены. Это была молодая девушка, которая сфотографировала ее документы и итальянца.

"Они уже знали и ждали", — подытожила она.

Продолжение

Спустя некоторое время скандальная история получила продолжение. Об этом рассказал украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

"Вирусная история, которая получила огласку в Threads, где гражданин Италии позволял себе оскорбительные высказывания по Украине и украинцам во время поездки в наше государство, уже имеет продолжение на границе. Я на связи с автором сообщения. Все будет", — пишет он.

По его информации, автобус, в котором находится этот мужчина, находится на пункте пропуска "Чоп — Загонь".

В то же время он опубликовал комментарий секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко:

"ГПСУ (Госпогранслужба, — Ред.) осуществляет пограничный контроль исключительно в рамках действующего законодательства. Порядок и объем таких мер регламентируются соответствующими нормативно-правовыми актами. Пограничники проинформированы о ситуации, которая получила огласку в социальных сетях, в частности в Threads, и обратили внимание на публикации, касающиеся иностранного гражданина и его высказываний относительно Украины и украинцев. По прибытии этого лица в пункт пропуска к нему осуществляются все предусмотренные законом меры пограничного контроля. Решения будут приниматься исключительно в правовом поле", – сообщил Демченко.

Журналист добавил, что якобы Служба безопасности Украины уже также уведомлена об этой ситуации.

Реакция соцсетей

В комментариях под постом украинцы были крайне возмущены подобным поведением итальянца. В то же время некоторые отреагировали на ситуацию мемами, понимая, что оскорбив Украину, итальянец нарвался на большие неприятности:

  • "Где-то на украинской границе ждет пограничник из Тредс"
  • "Пусть на границе сразу делают прямую трансляцию. Можно сразу дублировать на Netflix"
  • "Вся страна ждет продолжения истории псевдоукраинки и ее итальянца"
Мемы об итальянце из Тредс
Мемы в сети. Скриншот: Threads / Виталий Глагола
Мемы об итальянце из Тредс
Мемы в сети. Скриншот: Threads / Виталий Глагола
Мемы об итальянце из Тредс
Мемы в сети. Скриншот: Threads / Виталий Глагола
Мемы об итальянце из Тредс
Мемы в сети. Скриншот: Threads / Виталий Глагола
Мемы об итальянце из Тредс
Мемы в сети. Скриншот: Threads / Виталий Глагола
Мемы об итальянце из Тредс
Мемы в сети. Скриншот: Threads / Виталий Глагола
Мемы об итальянце из Тредс
Мемы в сети. Скриншот: Threads / Виталий Глагола
Мемы об итальянце из Тредс
Мемы в сети. Скриншот: Threads / Виталий Глагола
Мемы об итальянце из Тредс
Мемы в сети. Скриншот: Threads
Мемы об итальянце из Тредс
Мемы в сети. Скриншот: Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве мужчина нанес велосипедисту тяжелые травмы из-за замечаний относительно неправильной парковки. Как оказалось, он подозревается в хищении средств военных в особо крупных размерах.

#Граница #Итальянец #Мемы #Threads