Скільки отримує Зеленський: журналісти дізналися зарплату президента

Крім зарплати президенту не належить додаткових виплат

Президент України Володимир Зеленський отримує зарплату 28 тисяч гривень на місяць. Тим самим у 2024 році він заробив 336 тисяч гривень, з яких було сплачено 66,5 тисяч гривень податків.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит 24 канали. Зазначається, що зарплата нараховується у розмірі посадового окладу.

При цьому жодних інших надбавок, премій та іншого для президента не передбачено.

Як повідомлялося раніше, українські народні депутати зараз заробляють понад 40 тисяч, залежно від посади. Таку суму назвав нардеп Ярослав Юрчишин.

Слід зазначити, що за даними Мінфіну, 2024 року зарплата працівників державних органів зросла на 61%. Першим у рейтингу зарплат є Антимонопольний комітет. Там середня зарплата складає 118,7 тисячі гривень. Далі за списком іде Міністерство юстиції України. Рівень середньої заробітної плати там становить 100 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга, призначений на посаду у вересні поточного року, за два місяці своєї роботи отримав майже 200 тисяч гривень зарплати.