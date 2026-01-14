Екстренні відключення та великі обмеження. Що з графіками 14 січня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у середу, 14 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Після сьогоднішнього удару по енергетиці — пошкодження дуже серйозні, тому екстрені відключення тривають по всьому Києву, — ДТЕК. Також в Броварському та Бориспільському районах області діють аварійні відключення.
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Одеська область
В Одесі продовжують діяти екстрені відключення після атаки Росії 13 грудня, енергетики роблять усе можливе для стабілізації ситуації. Погодні умови погіршують ситуацію. Графіки досі не діють.
Раніше "Телеграф" розповідав, що сотні будинків в Києві наразі без опалення. В частині вдалось злити воду з систем, але в деяких від морозу розірвались труби.