Світло буде кілька годин. Графіки відключень на 28 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у середу, 28 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"

Київ

Діють екстрені відключення. Енергетики працюють без перерв 24/7, щоб забезпечити киян світлом з орієнтовною періодичністю: близько 3 годин зі світлом та 10 годин без. Однак ситуація не рівномірна і може змінюватись протягом дня. Дати точний графік поки що неможливо.

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 28 січня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 28 січня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 28 січня

Харківська область

У звʼязку з дефіцитом потужності в енергосистемі за командою НЕК "Укренерго" у Харкові та Харківській області застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ) та спеціальні графіки аварійних відключень (СГАВ).

Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 28 січня

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 28 січня

Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 28 січня

Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 28 січня

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 28 січня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 28 січня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 28 січня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 28 січня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 28 січня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 28 січня

Тернопільська область

АТ "Тернопільобленерго" повідомило, що загального графіка відключень електроенергії більше не буде. Натомість і надалі застосовуватимуть графік погодинних відключень, але в оновленому форматі.

Тепер споживачі зможуть індивідуально за своєю адресою перевіряти, коли саме планується відключення світла.

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 28 січня

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 28 січня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 28 січня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 28 січня

Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 28 січня

