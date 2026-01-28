Світло буде кілька годин. Графіки відключень на 28 січня
-
-
- Автор
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у середу, 28 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Діють екстрені відключення. Енергетики працюють без перерв 24/7, щоб забезпечити киян світлом з орієнтовною періодичністю: близько 3 годин зі світлом та 10 годин без. Однак ситуація не рівномірна і може змінюватись протягом дня. Дати точний графік поки що неможливо.
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
У звʼязку з дефіцитом потужності в енергосистемі за командою НЕК "Укренерго" у Харкові та Харківській області застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ) та спеціальні графіки аварійних відключень (СГАВ).
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
АТ "Тернопільобленерго" повідомило, що загального графіка відключень електроенергії більше не буде. Натомість і надалі застосовуватимуть графік погодинних відключень, але в оновленому форматі.
Тепер споживачі зможуть індивідуально за своєю адресою перевіряти, коли саме планується відключення світла.
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Одеська область
