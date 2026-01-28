Свет будет несколько часов. Графики отключений на 28 января
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В среду, 28 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Действуют экстренные отключения. Энергетики работают без перерывов 24/7, чтобы обеспечить киевлян светом с ориентировочной периодичностью: около 3 часов со светом и 10 часов без. Однако ситуация не равномерна и может изменяться в течение дня. Дать точный график пока невозможно.
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
В связи с дефицитом мощности в энергосистеме по команде НЭК "Укрэнерго" в Харькове и Харьковской области применяются графики аварийных отключений (ООО) и специальные графики аварийных отключений (ООО).
Запорожская область
Кировоградская область
Николаевская область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Волынская область
Винницкая область
Львовская область
Ивано-Франковская область
Тернопольская область
АО "Тернопольоблэнерго" сообщило, что общего графика отключений электроэнергии больше не будет. Зато будут использовать график почасовых отключений, но в обновленном формате.
Теперь потребители смогут индивидуально по своему адресу проверять, когда именно планируется отключение света.
Хмельницкая область
Ровенская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Одесская область
