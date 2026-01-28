Свет будет несколько часов. Графики отключений на 28 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В среду, 28 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Действуют экстренные отключения. Энергетики работают без перерывов 24/7, чтобы обеспечить киевлян светом с ориентировочной периодичностью: около 3 часов со светом и 10 часов без. Однако ситуация не равномерна и может изменяться в течение дня. Дать точный график пока невозможно.

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 28 января

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 28 января

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 28 января

Харьковская область

В связи с дефицитом мощности в энергосистеме по команде НЭК "Укрэнерго" в Харькове и Харьковской области применяются графики аварийных отключений (ООО) и специальные графики аварийных отключений (ООО).

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 28 января

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 28 января

Николаевская область

Графики отключений в Николаевской области 28 января

Черкасская область

Графики отключений в Черкасской области 28 января

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 28 января

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 28 января

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 28 января

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 28 января

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 28 января

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 28 января

Тернопольская область

АО "Тернопольоблэнерго" сообщило, что общего графика отключений электроэнергии больше не будет. Зато будут использовать график почасовых отключений, но в обновленном формате.

Теперь потребители смогут индивидуально по своему адресу проверять, когда именно планируется отключение света.

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 28 января

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 28 января

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 28 января

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 28 января

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 28 января

