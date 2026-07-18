Комбат Третього батальйону 225 ОШП Іван Козін "Котельва": 225-й полк врятував Запоріжжя, а ворог втратив під Гуляйполем два повністю укомплектовані полки

Боєць розкрив секрети успішності свого підрозділу та розповів про виклик на фронті

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Сьогодні багато говорять про штурмові полки — чи потрібні вони армії. Президент Зеленський створив Об’єднані сили швидкого реагування у складі Сухопутних військ, до яких увійшли п’ять штурмових полків — 1-й, 33-й, 210-й, 225-й і 425-й. Командувачем призначено Дмитра Волошина — офіцера, який пройшов АТО, Гуляйполе, Бахмут, Херсон, Курську операцію та командував 82-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. Ми поговорили з командиром Третього батальйону 225-го окремого штурмового полку Іваном Козіним "Котельвою". Саме цей полк у 2025 році знищив понад 14 тисяч російських військових і залишається одним із найрезультативніших підрозділів ЗСУ. "Котельва" — Герой України, єдиний український військовий, тричі нагороджений "Хрестом бойових заслуг". В інтерв’ю він розповів про бої на Запорізькому напрямку, злочини росіян, ефективність 225-го ОШП та виклики, з якими стикаються штурмові полки.

— Зараз намагаються дискредитувати штурмові полки, а через них і ЗСУ. Що можете сказати з цього приводу?

— Можу говорити лише про досвід 225-го ОШП. Нас направляють на найважчі ділянки — зупиняти прориви, повертати позиції та стабілізувати фронт. За кожною такою операцією стоять розвідка, артилерія, безпілотники, штаби й забезпечення. Уявлення, що штурмові полки воюють лише лобовими атаками, не відповідає реальності.

Ми не займаємося політикою — виконуємо накази. На жаль, сьогодні армію часто критикують люди, які ніколи не були на фронті. Війна — це виконання наказу навіть тоді, коли це пов’язано з ризиком для життя.

Якщо підрозділ не виконає завдання або залишить позиції, ворог прорветься, а втрати будуть набагато більшими. Це жорстока реальність війни.

"Котельва" отримав нагороду від Зеленського. Фото: Офіс президента

— Було багато інформації про події на Запоріжжі, коли військові ТрО залишили позиції. Говорили навіть про застосування до них жорстких методів. Що тоді сталося насправді?

— Ми виконували бойове розпорядження. Полк прибув саме тому, що мав необхідний досвід стабілізації найскладніших ділянок фронту. До цього ми вже виконували аналогічні завдання, а у 2024 році першими прорвали російську оборону на Курському напрямку. За цю операцію командир полку Олег Ширяєв отримав звання Героя України.

Нашим завданням було зупинити просування противника, знищити його штурмові групи та стабілізувати визначену ділянку. Якщо хтось має претензії до роботи 225-го полку, ми готові відповідати фактами.

Оцінювати підрозділ потрібно за поставленими завданнями та результатом їх виконання.

Коли ми прибули на Запорізький напрямок, противник уже змінив тактику: замість масованих механізованих атак використовував численні малі піхотні групи, які просочувалися між позиціями, накопичувалися в тилу й одночасно діяли під прикриттям артилерії, авіації та безпілотників.

Окремі позиції ТрО були втрачені під потужним тиском ворога. Говорити, що всі просто втекли, було б несправедливо щодо людей, які воювали під вогнем. Водночас через самовільне залишення окремих позицій було втрачено командний пункт із документацією та засобами зв’язку, що серйозно ускладнило оборону.

Частині військовослужбовців ТрО бракувало бойового досвіду для протидії такій тактиці противника. Водночас ключові питання стосувалися організації управління, взаємодії, введення резервів і своєчасності рішень командування. Це повинні оцінювати компетентні органи.

225-й ОШП прийшов не карати військових ТрО. Наше завдання полягало у стабілізації фронту, передачі бойового досвіду та налагодженні взаємодії.

Якби 225-й полк не стабілізував ситуацію після самовільного залишення окремих позицій військовими ТрО, ворог міг би вже у березні-квітні опинитися на околицях Запоріжжя.

В результаті дизертирства ТрО безвісті зникло 500 військовослужбовців ТрО та 35 військових ОШП, а також була велика кількість загиблих та поранених. Це і є ціна того, що ТрО не виконали наказ і самовільно покинули позиції. Згодом, частину військовослужбовців ТрО офіційно направили до нас на додаткову підготовку та злагодження.

Ситуація тоді набула широкого розголосу, але корінь проблеми був у комунікації. Людям не пояснили, що йдеться про навчання та злагодження. Коли боєць не розуміє, що відбувається, виникають недовіра й хаос. Після підготовки багато військових і командирів із тих самих підрозділів ТрО добровільно залишилися служити у 225-му ОШП. Це, на мою думку, найкраща відповідь на звинувачення.

— Як вдалося вистояти під Гуляйполем?

— Ми побудували безперервне спостереження за районом бойових дій. Аеророзвідка виявляла противника, FPV-дрони й артилерія його знищували, а піхота утримувала позиції та проводила зачистку. Якщо ворогу вдавалося десь просунутися, одразу вводили резерв.

За нашими підтвердженими даними, під Гуляйполем російська 5-та загальновійськова армія втратила щонайменше два повністю укомплектовані полки. План швидкого прориву було зірвано, напрямок стабілізовано.

Ми зачистили низку позицій, але називати конкретні населені пункти поки не можемо — це має робити Генеральний штаб після завершення операцій. Публічно можемо говорити лише про роботу на Гуляйпільському напрямку, зокрема в районах Копанів і Тернуватого.

Іван "Котельва" Козін

— Після стабілізації фронту ви продовжуєте оборону Запоріжжя?

— Так. 225-й ОШП утримує визначені рубежі, зриває спроби інфільтрації противника й не дозволяє йому розвивати наступ. Щомісяця втрати ворога в нашій зоні відповідальності становлять близько тисячі військових без урахування знищених укриттів.

— Чи багато берете полонених?

— Так. Лише у 2026 році ми взяли близько 100 російських військових. До них ставимося відповідно до Женевських конвенцій: забезпечуємо харчування, одяг і медичну допомогу. Для нас кожен полонений — це насамперед можливість повернути додому українських захисників.

— Які нові злочини росіян ви бачили?

— Росіяни системно розстрілюють українських військових замість того, щоб брати їх у полон. Нещодавно ми зафіксували випадок, коли окупанти відрубали голову нашому військовослужбовцю після невдалих спроб прорвати позиції 225-го ОШП. Вони свідомо використовують терор і залякування.

— У чому секрет ефективності 225-го ОШП?

— Головна причина — система розвитку людей. Більшість наших командирів починали простими солдатами, тому добре знають ціну кожного наказу. Якщо військовий проявляє здібності й відповідальність, він отримує можливість навчатися, опановувати нові спеціальності та ставати командиром.

Про ефективність говорять результати. Батальйон безпілотних систем 225-го ОШП посів перше місце серед штурмових підрозділів у системі DELTA. У 2025 році полк знищив понад 14 тисяч російських військових, рота перехоплювачів збила понад 1500 повітряних цілей. Ми одними з перших системно інтегрували наземні роботизовані комплекси в управління боєм. Але всі ці технології працюють заради головного — піхотинця, який утримує передову.

— З якими головними викликами сьогодні стикаються штурмові полки?

— Фронт став набагато складнішим. Будь-яке пересування контролюється розвідувальними дронами, тому навіть ротації потребують ретельного планування.

Штурмові підрозділи працюють там, де ворог концентрує основні сили. Часто ми заходимо вже після прориву оборони, коли потрібно швидко зупинити противника, провести штурмові дії, закріпитися й утримати результат.

Відповідаємо на ці виклики комплексно: розвиваємо власні безпілотні підрозділи, не відправляємо непідготовлених людей на позиції та активно використовуємо наземні дрони для доставки боєприпасів, води й продуктів. Це зменшує ризики для особового складу й дозволяє піхотинцю берегти сили для виконання бойового завдання.