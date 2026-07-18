Комбат Третьего батальона 225 ОШП Иван Козин "Котельва": 225-й полк спас Запорожье, а враг потерял под Гуляйполем два полностью укомплектованных полка

Боец раскрыл секреты успеваемости своего подразделения и рассказал о вызове на фронте

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Сегодня много говорят о штурмовых полках — нужны ли они армии. Президент Зеленский создал Объединенные силы быстрого реагирования в составе Сухопутных войск, в которые вошли пять штурмовых полков — 1-й, 33-й, 210-й, 225-й и 425-й. Командующим назначен Дмитрий Волошин — офицер, который прошел АТО, Гуляйполе, Бахмут, Херсон, Курскую операцию и командовал 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. Мы побеседовали с командиром Третьего батальона 225-го отдельного штурмового полка Иваном Козиным "Котельвой". Именно этот полк в 2025 году уничтожил более 14 тысяч российских военных и остается одним из наиболее результативных подразделений ВСУ. "Котельва" — Герой Украины, единственный украинский военный, трижды награжденный "Крестом боевых заслуг". В интервью он рассказал о боях на Запорожском направлении, преступлениях россиян, эффективности 225-го ОШП и вызовах, с которыми сталкиваются штурмовые полки.

— Сейчас пытаются дискредитировать штурмовые полки, а через них и ВСУ. Что можете сказать по этому поводу?

— Могу говорить только об опыте 225 ОШП. Нас направляют на тяжелые участки — останавливать прорывы, возвращать позиции и стабилизировать фронт. За каждой такой операцией стоят разведка, артиллерия, беспилотники, штабы и снабжение. Представление, что штурмовые полки сражаются только лобовыми атаками, не соответствует реальности.

Мы не занимаемся политикой – выполняем приказы. К сожалению, сегодня армию часто критикуют люди, никогда не бывшие на фронте. Война – это исполнение приказа даже тогда, когда это связано с риском для жизни.

Если подразделение не выполнит задание или оставит позиции, враг прорвется, а потери будут гораздо больше. Это жестокая реальность войны.

Котельва получил награду от Зеленского. Фото: Офис президента

— Было много информации о событиях в Запорожье, когда военные ТРО покинули позиции. Говорили даже о применении к ним жестких методов. Что тогда произошло?

— Мы выполняли боевое распоряжение. Полк прибыл именно потому, что обладал необходимым опытом стабилизации самых сложных участков фронта. До этого мы уже выполняли аналогичные задачи, а в 2024 году первыми прорвали российскую оборону на Курском направлении. За данную операцию командир полка Олег Ширяев получил звание Героя Украины.

Нашей задачей было остановить продвижение противника, уничтожить его штурмовые группы и стабилизировать определенный участок. Если кто-то имеет претензии к работе 225 полка, мы готовы отвечать фактами.

Оценивать подразделение следует согласно поставленным задачам и результату их выполнения.

Когда мы прибыли на Запорожское направление, противник уже изменил тактику: вместо массированных механизированных атак использовал многочисленные проникавшие между позициями малые пехотные группы, которые накапливались в тылу и одновременно действовали под прикрытием артиллерии, авиации и беспилотников.

Отдельные позиции ТРО были утрачены под мощным давлением врага. Говорить, что все просто убежали, было бы несправедливо по отношению к воевавшим под огнем людям. В то же время из-за самовольного ухода из отдельных позиций был потерян командный пункт с документацией и средствами связи, что серьезно осложнило оборону.

Части военнослужащих ТРО не хватало боевого опыта для противодействия такой тактике противника. В то же время, ключевые вопросы касались организации управления, взаимодействия, введения резервов и своевременности решений командования. Это должны оценивать компетентные органы.

225-й ОШП пришел не наказывать военных ТРО. Наша задача заключалась в стабилизации фронта, передаче боевого опыта и налаживании взаимодействия.

Если бы 225-й полк не стабилизировал ситуацию после самовольного оставления отдельных позиций военными ТРО, враг мог бы уже в марте-апреле оказаться в окрестностях Запорожья.

В результате дизертирства ТРО без вести пропало 500 военнослужащих ТРО и 35 военных ОШП, а также было большое количество погибших и раненых. Это и есть цена того, что ТРО не выполнили приказ и самовольно покинули позиции. Впоследствии часть военнослужащих ТРО официально направили к нам на дополнительную подготовку и согласование.

Ситуация тогда получила широкую огласку, но корень проблемы был в коммуникации. Людям не объяснили, что речь идет об обучении и согласовании. Когда боец не понимает, что происходит, возникают недоверие и хаос. После подготовки многие военные и командиров из тех же подразделений ТРО добровольно остались служить в 225-м ОШП. Это, по моему мнению, самый лучший ответ на обвинения.

— Как удалось выстоять под Гуляйполем?

— Мы создали непрерывное наблюдение за районом боевых действий. Аэроразведка выявляла противника, FPV-дроны и артиллерия его уничтожали, а пехота удерживала позиции и проводила зачистку. Если врагу удавалось где-нибудь продвинуться, сразу вводили резерв.

По нашим подтвержденным данным, под Гуляйполем российская 5-я общевойсковая армия потеряла по меньшей мере два полностью укомплектованных полка. План быстрого прорыва был сорван, направление стабилизировано.

Мы зачистили ряд позиций, но называть конкретные населенные пункты пока не можем — это должен делать Генеральный штаб после завершения операций. Публично можем говорить только о работе на Гуляйпольском направлении, в частности, в районах Копанов и Терноватого.

Иван "Котельва" Козин

— После стабилизации фронта вы продолжаете оборону Запорожья?

— Да. 225-й ОШП удерживает определенные рубежи, срывает попытки инфильтрации противника и не позволяет ему развивать наступление. Ежемесячно потери врага в нашей зоне ответственности составляют около тысячи военных без учета уничтоженных укрытий.

— Много ли берете пленных?

— Да. Только в 2026 году мы взяли около 100 русских военных. К ним относимся в соответствии с Женевскими конвенциями: обеспечиваем питание, одежду и медицинскую помощь. Для нас каждый пленник — это, прежде всего, возможность вернуть домой украинских защитников.

— Какие новые преступления вы видели?

— Россияне системно расстреливают украинских военных вместо того, чтобы брать их в плен. Недавно мы зафиксировали случай, когда оккупанты отрубили голову нашему военнослужащему после неудачных попыток прорвать позиции 225-го ОШП. Они сознательно используют террор и устрашение.

— В чем секрет эффективности 225 ОШП?

— Главная причина – система развития людей. Большинство наших командиров начинали простыми солдатами, потому хорошо знают цену каждого приказа. Если военный проявляет способности и ответственность, он получает возможность учиться, овладевать новыми специальностями и становиться командиром.

Об эффективности говорят результаты. Батальон беспилотных систем 225 ОШП занял первое место среди штурмовых подразделений в системе DELTA. В 2025 году полк уничтожил более 14 тысяч российских военных, рота перехватчиков сбила более 1500 воздушных целей. Мы одними из первых системно интегрировали наземные роботизированные комплексы в управление боем. Но все эти технологии работают ради главного — пехотинца, удерживающего передовую.

— С какими главными вызовами сталкиваются сегодня штурмовые полки?

— Фронт стал гораздо сложнее. Любое передвижение контролируется разведывательными дронами, поэтому даже ротации нуждаются в тщательной планировке.

Штурмовые подразделения работают там, где противник концентрирует главные силы. Часто мы заходим уже после прорыва обороны, когда нужно быстро остановить противника, совершить штурмовые действия, закрепиться и удержать результат.

Отвечаем на эти вызовы комплексно: развиваем свои беспилотные подразделения, не отправляем неподготовленных людей на позиции и активно используем наземные дроны для доставки боеприпасов, воды и продуктов. Это уменьшает риски для личного состава и позволяет пехотинцу беречь силы для выполнения боевой задачи.