Палаючий "Новатор" вивіз екіпаж після удару FPV-дрона, — "УБ"
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Усі поліцейські стрілецького батальйону Нацполіції у Чернігівській області залишилися живими
Бронеавтомобіль "Новатор" демонструє на фронті нові рівні витривалості. Транспортний засіб загорівся після удару FPV-дрона, але зміг виїхати з позицій і подолати близько 20 км до місця дислокації.
Як повідомляє "Українська Бронетехніка", "Новатору" вдалося доправити екіпаж у безпечне місце.
Автомобіль використовували для логістичних місій на сході країни: ним доставляли пальне, батареї та інше необхідне майно. За чотири місяці експлуатації "Новатор" здійснив близько 100 виїздів і витримав удари 10 FPV-дронів.
Стрілецький батальйон Нацполіції у Чернігівській області працює на таких бронеавтомобілях із 2024 року. Бійці відзначають, що "Новатор" є дуже зручним для виконання точкових завдань. За потреби його можна вдосконалювати, наприклад, як тут — екіпаж також самостійно доопрацював систему пожежогасіння в кузові.
На жаль, нещодавно бронеавтомобіль з відео ворогу вдалося знищити. Однак свою місію — рятувати людей — він виконував з гідністю до останнього виїзду включно.