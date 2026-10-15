Пылающий "Новатор" вывез экипаж после удара FPV-дрона, — "УБ"

Все полицейские стрелкового батальона Нацполиции в Черниговской области остались живы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Бронеавтомобиль "Новатор" показывает на фронте новые уровни выносливости. Транспортное средство загорелось после удара FPV-дрона, но смогло выехать с позиций и преодолеть около 20 км к месту дислокации.

Как сообщает "Украинская Бронетехника", "Новатору" удалось доставить экипаж в безопасное место.

Автомобиль использовался для логистических миссий на востоке страны: с его помощью доставляли горючее, батареи и другое необходимое имущество. За четыре месяца эксплуатации "Новатор" совершил около 100 выездов и выдержал удары 10 FPV-дронов.

Стрелковый батальон Нацполиции в Черниговской области работает на таких бронеавтомобилях с 2024 года. Бойцы отмечают, что "Новатор" очень удобен для выполнения точечных задач. При необходимости его можно совершенствовать, например, как здесь – экипаж также самостоятельно доработал систему пожаротушения в кузове.

К сожалению, недавно бронеавтомобиль с видео врагу удалось уничтожить. Однако свою миссию – спасать людей – он выполнял с достоинством до последнего выезда включительно.