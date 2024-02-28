Куди зник та чим займається зірка серіалу "Віталька" Гарік Бірча (фото)

Тренер "Ліги сміху" неодноразово наголошував, що гумор допомагає йому воювати та залишатися емоційно здоровим

Гарік Бірча є українським актором, який став дуже популярним завдяки серіалу "Віталька". З перших днів великої війни він долучився до ЗСУ та зі зброєю в руках пішов захищати Батьківщину.

У період російсько-української війни Бірча часто ділився з підписниками деталями своєї служби, а також читав патріотичну поезію. "Телеграф" пригадав, як тренер "Ліги сміху" неодноразово наголошував, що гумор допомагає йому воювати, бо розряджає обстановку та стабілізує емоційний стан.

"Для гумористів жарти – це зброя. Як жартують на фронті? По-чоловічому. Є теж жорсткі жарти, є такі, які підтримують. Емоційний стан військовослужбовця – це плаваюча річ, а треба триматися себе в потрібному тонусі", — розповідав військовий.

Захисник інформував, що отримав підвищення. Деталями нової посади він поділився в ефірі студії, коли приїхав додому на 10 днів відпустки після року безперервної служби:

" На самому початку у нас сформувалася окрема спеціальна рота, і ми виконували завдання по захисту Києва та Київської області. Потім на базі цієї спеціальної роти, бо вона з добровольців вся складалася, був створений окремий спеціальний батальйон, і там я вже зайняв посаду командира взводу забезпечення. Відтоді так і займаюся. Звання було – старший сержант, а за рік служби тепер я вже головний сержант".

Бірча неодноразово отримував подяки та нагороди

Бірча неодноразово наголошував, що українцям потрібно гуртуватися, допомагати військовим та вірити в нашу перемогу.

"Зараз не можна ні про що забувати. Треба і допомагати армії, і донатити, і допомагати будь-чим. Словом, ділом, грошима – неважливо. В нас одна мета", — акцентував увагу актор.

Бірча не приховує, що мріє повернутися у професію актора та коміка. Щоразу, коли йому вдавалося взяти нетривалу відпустку, він не лише бачився з рідними, а й з’являвся на знімальному майданчику.

Гумор допомагає військовому воювати

"Бути ведучим саме "Волонтерського десанту" – це не тільки відволікатися від буденних справ, а й допомагати Збройним Силам України. Це дуже важливо. Адже зараз "Ліга Сміху" – це не просто змагання з гумору, а й проєкт з благодійною місією", — підкреслював Гарік.

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