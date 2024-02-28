Куда исчез и чем занимается звезда сериала "Виталька" Гарик Бирча (фото)

Тренер "Лиги смеха" неоднократно отмечал, что юмор помогает ему воевать и быть эмоционально здоровым

Гарик Бирча — украинский актер, который стал очень популярным благодаря сериалу "Виталька". С первых дней войны он присоединился к ВСУ и с оружием в руках пошел защищать Родину.

В период большой войны Бирча часто делился с подписчиками деталями своей службы, а также читал патриотическую поэзию. "Телеграф" вспомнил, как тренер "Лиги смеха" неоднократно отмечал, что юмор помогает ему воевать, потому что разряжает обстановку и стабилизирует эмоциональное состояние.

"Для юмористов шутки – это оружие. Как шутят на фронте? По-мужски. Есть тоже жесткие шутки, есть такие, которые поддерживают. Эмоциональное состояние военнослужащего – это плавающая вещь, а надо держаться себя в нужном тонусе", — рассказывал военный.

Защитник также уточнял, что получил повышение. Деталями новой должности он поделился в эфире студии, когда приехал домой на 10 дней отпуска после года непрерывной службы.

В самом начале у нас сформировалась отдельная специальная рота, и мы выполняли задачи по защите Киева и Киевской области. Потом на базе этой специальной роты, потому что она из добровольцев вся состояла, был создан отдельный специальный батальон, и там я уже занял должность командира взвода обеспечения. С тех пор так и занимаюсь. Звание было – старший сержант, а через год службы теперь я уже главный сержант".

Бирча неоднократно получал благодарности и награды

Бирча неоднократно отмечал, что украинцам нужно объединяться, помогать военным и верить в нашу победу.

"Сейчас нельзя ни о чем забывать. Надо и помогать армии, и донатить, и помогать чем-либо. Словом, делом, деньгами – неважно. У нас одна цель", — подчеркивал актер.

Бирча не скрывает, что мечтает возвратиться в профессию актера и комика. Каждый раз, когда ему удавалось взять непродолжительный отпуск, он не только виделся с родными, но и появлялся на съемочной площадке.

Юмор помогает бойцу воевать

"Быть ведущим именно "Волонтерского десанта" – это не только отвлекаться от будничных дел, но и помогать Вооруженным Силам Украины. Это очень важно. Ведь сейчас "Лига Смеха" – это не просто соревнование по юмору, но и проект с благотворительной миссией", – подчеркивал Гарик.

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