"Закон о мобилизации еще не принят, а уже навредил государству" – Дмитрий Разумков об ошибках власти и плане "Б" для Украины

Законопроект дважды вносили в Раду, после чего начались попытки хоть как-то его "допилить" до приемлемой формы

На третьем году полномасштабного вторжения РФ на политическом "фронте" Украины ощущается серьезный кризис: депутаты от монобольшинства стремятся сложить мандаты, ответственность за усиление мобилизации, как горячую картофелину, перекидівают между собой президент, правительство и парламент, а ситуация с помощью США все еще остается неопределенной.

Один из политиков, кто жестоко критикует действующую власть, особенно президента, является эксспикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков.

Могла ли власть подготовиться к снижению уровня международной поддержки? Почему Рада до сих пор тянет с принятием новых правил мобилизации, будут ли все-таки мобилизованы 18-летние? Ответы на эти вопросы читайте в первой части интервью Дмитрия Разумкова "Телеграфу".

План Украины

— Дмитрий, вы достаточно жестко критикуете действующую власть. Назовите топ-3 экзистенциальных претензии к власти.

— Коррупция, некомпетентность и отсутствие патриотизма.

— Об отсутствии патриотизма давайте поподробнее. Что имеете в виду?

— Сегодня многое из того, что делается – вредит стране. Я сейчас не говорю, почему это происходит, потому что это может быть отсутствие возможности построения стратегии или отсутствие команды, неадекватность восприятия международных процессов, желание власти, а не желание победы страны.

— Ну вот давайте тогда конкретно: вы критиковали власть из-за того, что у нее не было плана "Б" на случай, если помощь партнеров, в первую очередь США, будет сокращаться.

— Вы правильно отметили, но это сказал не я. Это сказал министр финансов Украины [Сергей] Марченко, это сказала первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, глава комитета по бюджету Роксолана Пидласа, наконец это сказал президент. В конце прошлого года все они говорили о том, что у нас нет плана "Б", есть только план "А".

В тех реалиях и с теми вызовами, и неизвестными, которые были в конце 2023 года, занесенный в стены Верховной Рады бюджет был слишком оптимистичен. А во власти рассказывали, что все учтено, никаких проблем нет и не будет. А сегодня я слышу разговоры от тех же представителей власти, что нам не хватает денег и нам нужно иметь уже даже не план "Б", а план "В".

Сейчас перекладывать на американцев ответственность за то, что они не выделяют средства… Ну, извините… Вот последнее, о чем говорил президент: если нам деньги не дадут, мы будем отступать и таким образом уменьшать линию обороны. Мне жаль, что верховный главнокомандующий не понимает, что отступление – это не уменьшение линии обороны, это может быть даже увеличение протяженности этой линии.

— А что, по вашему мнению, должны были сделать в конце 2023 года? Допустим, тогда объективно бы учли, что международная поддержка уменьшится, и что дальше? Собственная экономика все равно разрушена и средств взять негде. Какой план мог быть, когда чудес не бывает?

— Вообще этот план должен был появиться в апреле 2022 года, а не в конце 2023-го. Это тот период, когда мы одержали первую победу: украинская армия оттеснила врага от Киева и Чернигова. И уже на тот момент должны были понять, что помощь международных партнеров не будет вечна. Поэтому, чтобы самостоятельно обеспечить государство, мы должны были перезапустить свою экономику.

— К примеру?

— В тот момент мы получали большую часть денег как гранты и льготные кредиты от 1 до 3% годовых. И мы должны обеспечить кредитные программы [для бизнеса] под гарантии государства (в случае, если, упаси Бог, снова с каким-то предприятием что-нибудь произойдет) на территориях, где враг был выброшен из нашего государства. Или помогать предприятиям, которые провели релокацию на западные границы. И в первую очередь помогать вернувшимся на освободившиеся территории, ведь возврат предприятий обеспечивает восстановление экономики, создание или восстановление рабочих мест, уплату налогов, зарплат и таким образом люди привязываются к территории.

А украинский бизнес в начале полномасштабного вторжения поверил властям. Но ошибся… Из правильного, что сделал президент, и я его поддерживаю в этом, когда он сказал, что гарантирует украинскому бизнесу, что налоги не будут увеличиваться до конца войны и не будет проверок. Но он соврал и все вернули как было.

Следующий вопрос: переход на новый этап украинской экономики. Мы уже тогда понимали, что у нас есть проблемы с портами, и нужно было перейти на новый уровень: от сырьевой экономики к переработке. Это сняло бы часть сегодняшних проблем, мы бы везли готовую продукцию, а она занимает меньше места, имеет совершенно иную добавленную стоимость и по многим аспектам она бы не составляла конкуренцию европейским странам. И таким образом транзитировать и реализовывать ее за границей было бы легче.

Большая мобилизация

— Поговорим о мобилизации. По вашему мнению, почему эпопея с законопроектом до сих пор тянется?

— Потому что власть сама не знает, что нужно. В 2022 году стояли очереди в военкоматы. И многим тогда говорили: идите домой, вы нам не нужны. Почему так происходило? Потому что власть жила в иллюзиях и людям внушала эту иллюзию о войне на две-три недели. А людей на тот момент нужно было привлекать, готовить.

Возвращаясь к вопросу, почему законопроект до сих пор не принят, могу сказать, что он совершенно бестолковый, некачественный и пустой. Я не понимаю, зачем президент его через Кабмин заносил, причем два раза заносили фактически один и тот же законопроект, но второй [вариант] был еще хуже. Я понимаю, что президент, как всегда, пытается переложить с себя ответственность. Он переводил [ответственность] сначала на военных, когда рассказывал, что военные его написали. Это неправда! Военные законопроекты не пишут. Когда рассказывают, что это законопроект Кабмина, это тоже не правда. Внес его [министр обороны Рустем] Умеров, а кто подал этот законопроект Умерову? Что-то Кабмин принимает без Офиса президента, без Зеленского и без Ермака? (Андрей Ермак, руководитель Офиса президента. — Ред. ) Нет! Все проходит исключительно по согласованию с вышеуказанными государственными деятелями. И так же было здесь.

А дальше начались попытки этот законопроект хоть как-то "допилить" до "удобоваримой" формы. Около половины поправок к президентскому законопроекту поданы от "Слуги народа". И там нет спама. Там все правки адекватны. Даже президентская фракция понимает, что этот закон абсолютно плохой. Этот законопроект писали либо бездари, либо предатели.

— Даже так?

— Я объясню почему. Он еще не принят, а уже нанес вред государству: из финансового сектора люди вывели 27,4 млрд гривен только за январь (имеется в виду снятие наличных и депозитов населением с банковских счетов. — Ред. ). Это больший удар для финансовой системы, чем нанесла Россия в начале широкомасштабного вторжения.

Кроме того, у нас происходят разводы, переписка авто на родных, потому что в законопроекте была норма о блокировании права распоряжаться и управлять автомобилями. Плюс еще заложили нормы об ограничении консульских услуг. Это привело к тому, что выехавшие за границу люди уже переоформили паспорта на 10 лет и сейчас делают все для того, чтобы не вступать в контакт с украинскими властями.

— А мобилизация 18-летних ? После того, как вы сообщили, что эту норму могут включить в текст законопроекта ко второму чтению, в комитете по нацбезопасности и обороне информацию опровергли.

— Мы нашли эту норму и я не знаю, это была ошибка людей, которые не знают, что они пишут, или было это сделано умышленно. Но заложили норму так, что появлялась возможность мобилизовать человека после прохождения базовой военной службы, которую человек мог пройти в 18 лет. И когда я задал прямой вопрос на комитете, могут ли мобилизовать с 18 лет, ответ был "Да". Я уверен, что она уже не пройдет, потому что мы дали такой резонанс, что дальше протащить ее через зал будет невозможно.

— А кроме мобилизации 18-летних, какие еще неожиданности могут появиться ко второму чтению законопроекта?

— Я думаю, что там уже глобально ничего не изменится. Это, пожалуй, одна из самых проблемных вещей, которая была.

— Во фракции партии "Слуга народа" говорят, что убрали из законопроекта наиболее противоречивые нормы: блокирование счетов , ограничение предоставления консульских услуг. Это действительно так?

– Да. Остался еще вопрос по транспорту. Но! Верить нельзя. Несколько недель назад было заявление членов комитета о том, что не будут снижать возраст [мобилизации] до 25 лет, потому что это было проголосовано в другом законопроекте, который год лежал на подписи у президента. Но происходит одно из крайних заседаний комитета, и они меняют позицию и снижают уровень до 25 лет. Так как верить тогда? И это не к коллегам по парламенту вопросы. Они получили указание из Офиса президента и они снова вынуждены, опустив голову, делать вещи, за которые им самостоятельно будет потом стыдно.

— То есть сюрпризы еще могут быть?

— Конечно, да.

— А как насчет средств на большую мобилизацию? Они есть в бюджете?

— В каждом законопроекте, который подается в Верховную Раду, пишут его стоимость для бюджета. Знаете, сколько по усмотрению президента, его окружения и Кабмина будет стоить мобилизация согласно этому законопроекту?

— Давайте угадаю: "не требует дополнительных расходов из государственного бюджета"?

— Абсолютно верно. Но это абсурд. У власти настолько отсутствует коммуникация между собой, что Роксолана Пидласса сказала, сколько мобилизация будет стоить бюджету – 722 миллиарда гривен. А это фактически плюс 20% к бюджету, который был уже принят. И где брать эти деньги, никто не может объяснить. Международная помощь не может быть направлена на нужды национальной безопасности.

*Что же так возмущает в действиях Зеленского его бывшего близкого соратника? Во что может превратиться Рада, которую невозможно сменить во время войны? Готовы ли депутаты показать пример и мобилизоваться, действительно ли президент строит диктатуру в Украине? Об этом и другом читайте во второй части интервью.