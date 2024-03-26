Мобилизовать будут с 18-ти лет? Правду ли сказал Разумков, и что говорят в комитете Нацбезопасности

Разумков уверяет, что принятие этой нормы чревато уничтожением генофонда страны.

Новый законопроект о мобилизации No10449 содержит норму о том, что мобилизовать могут мужчин с 18 лет, говорит народный депутат Дмитрий Разумков. Эту информацию прокомментировали в Комитете Верховной Рады по национальной безопасности и обороне.

По словам Дмитрия Разумкова, согласно законопроекту, если 18-летний гражданин пройдет базовую военную подготовку, то его будут привлекать в армию с 19 лет. Заявление по этому поводу появилось на его Телеграмм-канале.

"Если законопроект будет принят в таком виде, то 18-летний ребенок, прошедший базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу, автоматически станет военнообязанным и его смогут отправить на фронт! Нашу с командой "Умной Политики" поправку, которая бы это сделала невозможным, члены комитета не поддержали. Но мы продолжим за нее бороться в зале Парламента! Потому что нам, в отличие от представителей власти, не безразлично генофонд и будущее нашего государства!", — говорит нардеп.

Слова Разумкова опроверг и нардеп от "Слуги народа", член Комитета по национальной безопасности и обороне Юрий Здебский. В комментарии изданию LIGA.net он подчеркнул, что новый законопроект предусматривает прохождение военной подготовки и получения военной специальности во время учебы. Однако соискателей образования не будут призывать до 25 лет.

"Во-первых, на учет человек становится с 18 лет. За ним смотрят, он проходит медкомиссию. Далее человек должен получить общую базовую военную обучение. […] Студентов мы не берем, не призываем. Человек называет термин – и он учится", – объяснил Здебский.

В свою очередь заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии "Телеграфу" сообщил, что такой нормы в новый законопроект о мобилизации не закладывалось.

Ранее Телеграф сообщил, что в Раде окончательно решили вопросы аспирантов.