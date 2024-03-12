Мобилизация по-новому: кого поставят на воинский учет, а кто получит отсрочку

Народные избранники все еще ищут баланс, принимая решения по тем или иным нормам нового законопроекта

Депутаты в Верховной Раде продолжают работать над новым законопроектом о мобилизации, содержащим более 4000 правок, а завершение работы над ним зависит от того, смогут ли они прийти к соглашению относительно ключевых положений. Документ содержит ряд норм, которые вызывают много вопросов.

На данный момент уже есть понимание, кого поставят на воинский учет, а кто получит отсрочку. Но в процессе редактирования документа все еще может измениться. "Телеграф" решил подытожить информацию, которая известна на данный момент.

Кого хотят поставить на воинский учет

Группа народных депутатов предлагает в течение 60 дней со дня вступления в силу законопроекта № 10449 обязать стать на воинский учет в территориальных центрах комплектования по своему месту жительства военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые уволены со службы в том числе в связи с выходом на пенсию.

К этой категории относят таких граждан:

· полицейские;

· лица начальствующего и рядового состава МВД Украины;

· сотрудники Нацполиции Украины;

· сотрудники Государственного бюро расследований;

· сотрудники Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты;

· служащие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Службы судебной охраны, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы;

· лица, которые имеют специальные звания Бюро экономической безопасности Украины.

Предложенные нардепами изменения касаются подпункта 1 пункта 2 раздела II Заключительных положений законопроекта № 10449.

В случае принятия законопроекта право на отсрочку сохранят такие военнообязанные:

– забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном КМУ;

– признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВВК);

– опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

– опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

– женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

– опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

– женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу;

– народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

– работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны, ВСУ, ГССТ, ГСССЗИ, СБУ, СВРУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, МВД;

Во время военного положения лица с инвалидностью и имеющие отсрочку от мобилизации или освобожденные от нее могут быть приняты на военную службу по контракту.

Ранее "Телеграф" писал, что депутаты договорились о том, что в новом законе не будет требования блокировать карточки уклонистам.