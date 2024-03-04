Уклонистам заблокируют счета? Министр юстиции не согласен с омбудсменом насчет меры по мобилизации

Любые налагаемые ограничения должны иметь определенное логическое обоснование

В Украине продолжаются дискуссии по поводу нового законопроекта о мобилизации, в котором одной из инициатив является ограничение уклонистов в пользовании их счетов или в операциях с имуществом. Такое нововведение должно быть обоснованным после тщательной оценки всех за и против.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина. По его словам, в период военного положения множество прав и свобод граждан могут быть ограничены.

"Мы более осторожны с нашими оценками. Я бы не говорил о том, что какие-то нормы законопроекта однозначно неконституционны. Нет решения Конституционного суда по подобным делам или по подобным вопросам. И практики ЕСПЧ так же. В период военного положения множество прав и свобод граждан могут быть ограничены. Другое дело, что такое ограничение должно быть обоснованным, и это очень сенситивный и тонкий вопрос оценки, насколько соблюден баланс между общественным интересом и радикальностью в ограниченных правах", — сказал Малюська.

Он также подчеркнул что все предложения из законопроекта были обсуждены и тщательно взвешены. Там нет положений, которые бы однозначно нарушали Конституции. К примеру, в обществе ранее начались негодования, что ограничение уклонистов в пользовании их счетов является прямым нарушением.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец выделил сразу несколько нарушений в этом законопроекте, которые противоречат Конституции. В том числе он сказал и о блокировке счетов. Малюська также ответил на это.

"Каждое конкретное положение законопроекта подлежит тщательной взвешенной оценке. Прямого и однозначного нарушения Конституции я там не вижу. Это не значит, что его там вообще нет. Это означает, что в большинстве случаев те положения, которые, скажем так, вызывают негодование, их следует оценивать с точки зрения баланса интересов. Но не более того. Там нет чего-либо, что бы прямо нарушало Конституцию", — подчеркнул министр.

Малюська добавил, что, чтобы исключить уклонение от выполнения воинского долга, необходимо принимать действенные меры. Сам министр затрудняется ответить, нужно ли блокировать счета уклонистам.

"Сложно сказать. Законопроект, который разрабатывался Министерством обороны по специальной процедуре, он не поступал к нам для тщательного анализа, то есть правового заключения наш не получил. Нам точно нужно принимать действенные меры, чтобы исключить уклонение от выполнения воинского долга, с одной стороны. С другой стороны, налагаемые ограничения должны иметь определенное логическое обоснование. Блокировка счетов в банке – это самое сенситивное. Я убежден, что при определенных условиях такую блокировку можно было допускать, она была бы конституционной. Есть ли эти условия в конкретно нашей ситуации, в нашем законопроекте? Удерживаюсь от комментария. Оценим, если будет обращение", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала новый законопроект о мобилизации. Она считает, что он еще более репрессивный и антиконституционный.