Осталось немного: стало известно, когда в Конгрессе США проголосуют за помощь Украине

Долгожданная помощь от США может вскоре прийти

Вопрос выделения военной помощи Украине будет вынесен на голосование в ближайшее время. Вполне вероятно это произойдет после 9 апреля, когда члены Палаты представителей Конгресса США вернутся с отпуска и, возможно, законопроект будет принят до 22 апреля.

Как рассказал председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер (республиканец) в эфире ABC, мир уже увидел, что вторжение России в Украину это противостояние авторитаризма и демократии и потому США должны продолжать оказывать поддержку ВСУ.

По его словам, спикер Палаты представителей Майкл Джонсон уже заявил, что сразу по возвращению конгрессменов с каникул вопрос выделения помощи станет приоритетным для его работы.

"Я уверен, что после того, как мы приняли все законопроекты, финансирующие федеральное правительство, документ получит подавляющую поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента", — сказал Тернер.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, смогут ли конгрессмены принять документ до 22 апреля, когда у них намечается еще одни каникулы, чиновник ответил, что "надеется на это". При этом Тернер подчеркнул, что документ имеет мощную поддержку среди республиканцев, так и среди американского общества в целом, однако добавил, что наверняка там будут некоторые обсуждения.

В целом же он выразил оптимизм относительно судьбы документа о военной помощи.

Как писал "Телеграф", спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, из-за которого в частности тормозится помощь Украине, могут отстранить от должности после того, как он согласился вынести документ на рассмотрение. Соответствующее ходатайство уже было подано – его автором стала ультраправая республиканка Марджори Тейлор Грин, неоднократно отмечавшаяся пророссийскими высказываниями.

Напомним, Джонсон предпочитает выделение средств Киеву в виде беспроцентного кредита, а не гранта без необходимости возврата. Такая позиция совпадает с мнением Дональда Трампа, из-за которого постоянно блокируется помощь Украине.