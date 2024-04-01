Будут ли у уклонистов забирать водительские удостоверения и конфисковывать авто: важная информация от адвоката

Работу в Раде по голосованию за новый законопроект могут начать уже 10-11 апреля

Мобилизация в Украине продолжается — в это время в Раде готовят новый законопроект, в рамках которого к уклонистам планируется применять определенные ограничения. В частности, говорилось не только о штрафах и реальных тюремных сроках, но и о блокировании счетов, ограничении прав вождения автомобиля и т.д.

Отметим сразу, что пока нардепы не пришли к общему знаменателю ни одного из этих ограничений. На практике применять могут только одно - лишение водительского удостоверения. Адвокат Роман Кичко рассказал "Телеграфу", как именно будет проходить эта процедура, если народные избранники все же примут закон с этими правками.

Какие полномочия будут у представителей ТЦК и СП

Роман Кичко отмечает, что самостоятельно решение о применении подобных средств воздействия представители ТЦК и СП не будут принимать. Лишать прав или забирать авто может только суд.

"Для ограничения к лицу в праве управления транспортным средством ТЦК и СП должно пройти определенную процедуру", — рассказал адвокат.

Алгоритм действий ТЦК и СП согласно новому закону о мобилизации

В случае невыполнения во время мобилизации военнообязанным или резервистом своих обязанностей ТЦК и СП будет обращаться в Национальную полицию для осуществления административного задержания и доставки военнообязанного или резервиста.

Если Нацполиция в течение 15 дней не смогла это реализовать, ТЦК и СП направляет военнообязанному/резервистскому требованию (форму требования должен установить Минобороны).

Тем, кто зарегистрирован в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, требование направляется через кабинет. В таком случае требование будет считаться врученным в день отправки, а если она состоялась после 17-00 – на следующий день – независимо от того, ознакомился ли военнообязанный с этой информацией в своем электронном кабинете. В противном случае требование направляется по почте и будет считаться врученным в день вручения требования под расписку или в день, когда на почте была поставлена отметка об отказе в получении письма.

С этого времени военнообязанный или резервист будет иметь 10 дней, чтобы выполнить требование, а именно обратиться в ТЦК и СП. Если это не произошло, в течение 5 дней ТЦК имеет право обратиться в суд.

Что будет происходить в судебном порядке

Суд будет назначать заседание, на которое будет приглашен военнообязанный. Категория таких дел будет рассматриваться по правилам административного судопроизводства. С тех пор как открыто производство, юрист советует воспользоваться услугами защитника, ведь решение будет принято довольно быстро — в течение 15 дней.

Решения суда будут подавать в государственную исполнительную службу, которая будет действовать согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве". Однако в законе четко не сказано, как должно выполняться решение суда в части ограничения права управлять транспортным средством. Сейчас такое ограничение налагается только на тех мужчин, которые имеют задолженность по уплате алиментов. А в ЗУ "Об исполнительном производстве" пока не предлагают внести изменения, касающиеся ограничения права вождения. Но не исключено, что такие изменения не будут введены позже, говорит Роман Кичко.

Но адвокат не считает, что водительские удостоверения будут изымать. При остановке транспортного средства полиция проверяет, имеет ли лицо право на вождение. Если же он был ограничен в этом, наступает административная ответственность. Это нарушение влечет лишение права вождения на срок от 3 до 6 месяцев. Если лицо нарушило временное ограничение, и снова сел за руль, на него могут наложить штраф в размере 20 400 грн.

За третье такое же нарушение предусматривается штраф в размере двух тысяч четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (это 40 800 грн), с лишением права управления на срок от пяти до семи лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такого. В таком случае полицейский даже имеет право изъять транспортное средство и поставить на штрафплощадку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда же примут новый законопроект о мобилизации. По предварительной информации, рассмотрение более 4 тысяч правок уже завершено.