Мобилизация с 18 лет - будет или нет? В Раде приняли важное решение

Одна из правок была отклонена

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности отклонил правку по мобилизации граждан с 18-летнего возраста. Новый законопроект о мобилизации не предусматривает призыв с этого возраста. Речь идет только о военной подготовке.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, соответствующее решение было принято во вторник, 26 марта.

"Комитет по нацбезопасности только что отклонил правку, которая могла привести к принудительной мобилизации с 18 летнего возраста", — написал депутат.

В утреннем эфире Ранок.LIVE Гончаренко заявил, что в мобилизационном законопроекте речь не идет о призыве с 18 лет. Документом предусмотрена базовая военная подготовка, которую можно пройти с 24 лет. При этом граждане сами могут выбирать, пройти ее в 18 лет или позже.

"24 года — это последний возраст, когда мужчина может пройти базовую военную подготовку. Там нет никакого обязательства делать это в 18 лет. Собственно, все не о чем говорить", — сказал Гончаренко.

Отметим, что народный депутат Дмитрий Разумков сказал, что законопроект о мобилизации предусматривает мобилизацию с 18 лет. Однако его слова опроверг нардеп от "Слуги народа", член Комитета по национальной безопасности и обороне Юрий Здебский. Он сказал, что законопроект предусматривает прохождение военной подготовки и получения военной специальности во время учебы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Рада внесла изменения в новый законопроект о мобилизации, согласно которым понятие "ограниченно годный" было исключено.