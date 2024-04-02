Кредиты бизнесу будет получить проще: НБУ думает снизить учетную ставку

Бизнес сможет рассчитывать на более доступные займы

Еще до лета Национальный банк Украины может снизить учетную ставку с нынешних 14,5% до 14-13% годовых. В свою очередь это может позитивно повлиять на кредитование коммерческими банками малого и среднего бизнеса.

Об этом "Телеграфу" сообщила директор департамента малого и среднего бизнеса "ГЛОБУС БАНКА" Оксана Шульга. По ее словам именно высокая учетная ставка ограничивает развитие кредитования.

"Развитие банковского кредитования фактически "привязано" к размеру учетной ставки. Ведь учетная ставка фактически фиксирует текущую стоимость национальной валюты и стоимость вовлеченных в развитие кредитования финансовых ресурсов. Именно поэтому, чем меньше будет учетная ставка, тем выгоднее станут условия для заемщиков", — подчеркнула Оксана Шульга.

Эксперт обратила внимание, что с начала 2024 года наибольший спрос наблюдается на кредиты:

на приобретение авто для бизнеса (более 40% всех кредитов для малого и среднего бизнеса);

приобретение коммерческой техники (около 30% всех кредитов для МПБ);

производственного оборудования (25% кредитов).

При этом наиболее распространенными (более 95% кредитов) являются кредиты сроком на 3-5 лет со средней суммой запрашиваемого кредита до 1,2 млн. грн.

Как считает собеседница "Телеграфа" во втором квартале популярность банковских кредитов для малого и среднего бизнеса будет только набирать обороты. При этом оптимальным результатом для банков, развивающих направление кредитования малого и среднего бизнеса, станут 50-60 выданных кредитов ежемесячно на общую сумму более 80 млн грн.

"Пока только 30% всех комбанков предоставляют малому и среднему бизнесу соответствующие кредиты вне государственных кредитных программ. Однако благоприятная ситуация в экономике страны, "либеральная" учетная ставка способна существенно повлиять именно на этот вид кредитования", — подытожила Оксана Шульга.

Последний раз учетная ставка НБУ менялась 15 марта – ее размер был снижен на 0,5%, до ныне действующих 14,5%.