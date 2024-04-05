Можно ли отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям: что говорит закон

Согласно украинскому законодательству, украинцам может быть предоставлен альтернативный вариант прохождения службы.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Призвать на службу могут военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет.

В то же время, есть некоторые виды отсрочки. Согласно украинскому законодательству, украинец может отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям. Возможно ли это на самом деле, пишет "РБК-Украина".

Как отмечает издание, в статье 35 Конституции Украины сказано, что каждый гражданин имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. В том случае, если призыв на службу противоречит религиозным убеждениям, тогда ее должны заменить альтернативной.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" устанавливает следующие виды военной службы:

· срочная военная служба,

· военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период,

· военная служба по контракту лиц рядового состава,

· военная служба (обучение) курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки,

· военная служба по контракту лиц офицерского состава,

· военная служба по призыву лиц офицерского состава,

· военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Указанный Закон устанавливает, что срочная военная служба и военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период — это два самостоятельных вида военной службы и Законом Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" альтернативная служба вводится вместо прохождения срочной военной службы.

В то же время в статье отмечается, что замена военной службы по призыву на альтернативную во время мобилизации в условиях военного положения Законом не установлена.

В результате получается так, что получить отсрочку от призыва в военное время фактически невозможно. Украинец может подать заявление на замену военной службы на альтернативную. При этом оно не будет гарантировать, что замена действительно будет таковой.

Ранее "Телеграф" писал, что в мобилизации будет три важных изменения. Президент подписал законопроект, которым минимальный возраст для мобилизации уменьшается с 27 до 25 лет. Кроме того, в стране появится электронный кабинет военнообязанного, а также "ограниченно пригодных" военнообязанных больше не будет.