Игнорировать или нет: адвокат объяснил, как быть с повесткой, оставленной в дверях

Юрист объяснил, как именно должны вручать повестки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Иногда бывают случаи, когда работники ТЦК оставляют повестки военнообязанным лицам в дверях.

Юрист и адвокат Ростислав Кравец пояснил, что повестка должна быть вручена лично в руки человеку, которому она адресована, чтобы он поставил свою подпись о получении, пишут "Факты". По его словам, если человек не подписал повестку, то действия военных с повесткой в дверях не имеют юридической силы.

Кравец также отметил, что лицо, которое таким образом вызывается в военкомат, может не явиться, и никаких правовых последствий для него не будет. Представители ТЦК должны были дождаться человека и лично вручить ему повестку. Прикрепление документа к двери (даже если есть фотодоказательство) – это отклонение от общих правил вручения повесток.

Юрист сообщил, что по закону военнообязанное лицо, получившее повестку, должно явиться в военкомат и стать на учет. Отдельного нормативно-правового акта, регулирующего вручение повесток во время военного положения, нет, но действует постановление Кабмина, регулирующее подготовку и проведение призыва на срочную службу и по контракту.

По общему правилу повестки необходимо вручать лично военнообязанным, которые должны оставлять подпись о получении повестки. Руководитель ТЦК должен заверить ее печатью и подписью.

По словам адвоката, если человек пришел домой и увидел повестку в дверях, то на нее можно вообще не реагировать. Она не имеет юридической силы, отметил Кравец.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда обращаться и как действовать в случае, если военнообязанный хочет обжаловать решение ВЛК. Комиссия может принять решение о проведении повторного медосмотра.