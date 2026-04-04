Рыбак едва справился с уловом: что за великана поймал (видео)

Большую рыбу удалось достать из озера в Ровенской области

В Ровенской области рыбаки поймали здоровенного карпа. Его вес может достигать 10 килограммов.

Чтобы вытащить великана на берег, пришлось приложить немало усилий. Соответствующие фото и видео обнародовали на странице "Рыбалка на Иванне" в Facebook.

На видео рыбак пытается вытащить добычу, которая сильно сопротивляется, что видно по тому, как согнулась его удочка. Однако через некоторое время огромную рыбу все же удалось вытащить на сушу.

"Вы только взгляните на что его поймали, и как же пришлось с ним побороться, чтобы достать", — говорится в подписи к видео.

Также рыбак продемонстрировал свой трофей. По его мнению, рыбалка удалась.

"А это вчерашний улов) мне кажется, что это слишком круто", — отметил автор.

Рыбак со своим трофеем

Где поймали великана

Стоит добавить, что озеро расположено в селе Иванне Дубенского района Ровенской области. Это частные пруды, известные в народе как "Иванне" или "У Сирука", предлагающие платную рыбалку. Там водятся карп, карась, амур, толстолобик, линь и хищные щука и окунь.

Что это за рыба

Карп – пресноводная рыба с широким, мускулистым телом и крупными чешуями золотистого или темного цвета. Он питается как растительной пищей, так и мелкими беспозвоночными. Самый активный карп в теплые месяцы года, особенно весной и летом, лучше клюет на мелководье утром или вечером.

Карп обычный. Фото Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине можно порыбачить весной, несмотря на нерестовый запрет. В то же время нарушителей ожидают значительные штрафы.