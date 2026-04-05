Нужен ли женщинам платок в храме на Вербное воскресенье: ответ священника

Одежда должна быть сдержанной и не провоцировать лишнего внимания

Уже в воскресенье, 5 апреля, православные украинцы и греко-католики будут отмечать Вербное воскресенье. Многие пойдут в храм на службу и освятить вербу, однако до сих пор у женщин возникает вопрос: нужно ли одевать платок на голову.

Ответ на это "Телеграфу" дал представитель Украинской греко-католической церкви митрофорный протоиерей Игорь Яцив.

По словам Яцива, одежда имеет значение, когда люди приходят к Господу Богу. Ведь, например, на аудиенцию к Папе Римскому или на встречу с президентом Украины, не пришли бы в шортах, тапках или небрежной футболке. Человек постарался бы одеться красиво, уместно и достойно.

"Так же и здесь: Божественная литургия — это трапеза Господня, своего рода свадебный пир, на который нас приглашают. Поэтому и одеваться стоит соответственно — празднично и достойно. Это не должно быть что-то чрезмерное, но одежда должна быть аккуратной и уместной", — говорит священник.

Он добавил: в одежде женщин принцип тот же, что и для мужчин. Важно, чтобы одежда была сдержанной и не провоцировала лишнего внимания, то есть прикрывала тело. Что касается платков, когда-то было такое требование, сегодня в нашей церкви, например, такого требования нет.

Освящение вербы

"Требование было связано с посланиями апостола Павла, где речь идет о покрытой голове женщин во время молитвы. Однако это было обусловлено культурными особенностями того времени: непокрытая голова могла означать определенный социальный статус, с непокрытой головой ходили проститутки, тогда как покрытая — символ скромности и семейности", — пояснил он.

По его словам, сейчас женщины приходят в храм так, как они одеты в повседневной жизни, и запрета заходить без платка не существует. Потому что главное не внешний вид, а внутреннее состояние человека.

"Одежда — это важный, но не решающий элемент достойного или недостойного празднования праздника, в том числе и Цветоносного или Вербного воскресенья, как мы его называем", — резюмирует представитель церкви.

