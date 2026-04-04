Здесь жила любовница Мишки Япончика. Как сейчас выглядит дворик "короля бандитской Одессы" (фото)

Упоминания о бандите в легендарном дворике ни одного

Для туристов – это еще одна точка с легендами, для жителей – ежедневная реальность с проблемами, которые годами не решаются. Именно так сегодня выглядит один из известных дворов на Молдаванке, где жил "король бандитской Одессы" Мишка Япончик.

Как выглядит прежняя "резиденция" знаменитого криминального авторитета и чем живут его современные жители, выяснили журналисты УСІ Online.

С первого взгляда он мало чем отличается от других дворов района: старая арка из ракушняка, узкий проход и знакомая одесская теснота. Камень местами осыпался, по стенам пошли трещины, а сама конструкция выглядит уставшей от времени. У входа — табличка с адресом "Богдана Хмельницкого, 23" и украинский флаг.

Впрочем, за этой атмосферной картинкой кроется запущенность. Фасады домов нуждаются в ремонте: карнизы осыпаются, штукатурка местами отпала, а стены покрыты трещинами. Интересно, что здесь нет ни одной памятной доски, официально подтверждающей связь места с предводителем бандитской Одессы.

Несмотря на отсутствие официальных знаков, споры о том, действительно ли Япончик жил здесь постоянно, продолжаются. Местная жительница Тамара, знающая историю двора не из книг, поделилась воспоминаниями.

Ну что я могу сказать… Жил такой легендарный грабитель – это правда. Была у него своя банда: воровали, грабили, очищали все, что могли. Здесь жила его сестра (женщина указывает на салатовый дом на первом этаже — ред.), а на другом конце двора - его любовница. Вот там, где балкончик на втором этаже. Женщина была очень красивая, я еще застала ее. Действительно невероятная внешность местная жительница Тамара

Однако разговоры о прошлом быстро уступают более приземленным проблемам. По словам женщины, самая большая забота сегодня — это автомобили. Ко всему прибавляются и коммунальные проблемы — дырявые крыши и разбитые стены.

Вот посмотрите: арку у входа уже всю разбили, все в трещинах. Мы же сами скидывались деньгами, чтобы сделать эти ворота, а они постоянно открыты. Мою квартиру, например, недавно залило с крыши. Я живу на самом верхнем этаже. Во дворе все избито, все сломано… Раньше здесь было четыре очень красивые клумбы с цветами. А когда сюда начали массово заезжать машины – все разбили и закатали в асфальт жалуется женщина

