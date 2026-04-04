Укр

Здесь жила любовница Мишки Япончика. Как сейчас выглядит дворик "короля бандитской Одессы" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
902
Двор Мишки Япончика Новость обновлена 04 апреля 2026, 15:42
Двор Мишки Япончика.

Упоминания о бандите в легендарном дворике ни одного

Для туристов – это еще одна точка с легендами, для жителей – ежедневная реальность с проблемами, которые годами не решаются. Именно так сегодня выглядит один из известных дворов на Молдаванке, где жил "король бандитской Одессы" Мишка Япончик.

Как выглядит прежняя "резиденция" знаменитого криминального авторитета и чем живут его современные жители, выяснили журналисты УСІ Online.

С первого взгляда он мало чем отличается от других дворов района: старая арка из ракушняка, узкий проход и знакомая одесская теснота. Камень местами осыпался, по стенам пошли трещины, а сама конструкция выглядит уставшей от времени. У входа — табличка с адресом "Богдана Хмельницкого, 23" и украинский флаг.

Двор Мишки Япончика
Впрочем, за этой атмосферной картинкой кроется запущенность. Фасады домов нуждаются в ремонте: карнизы осыпаются, штукатурка местами отпала, а стены покрыты трещинами. Интересно, что здесь нет ни одной памятной доски, официально подтверждающей связь места с предводителем бандитской Одессы.

Фото: usionline.com
Несмотря на отсутствие официальных знаков, споры о том, действительно ли Япончик жил здесь постоянно, продолжаются. Местная жительница Тамара, знающая историю двора не из книг, поделилась воспоминаниями.

Фото: usionline.com

Ну что я могу сказать… Жил такой легендарный грабитель – это правда. Была у него своя банда: воровали, грабили, очищали все, что могли. Здесь жила его сестра (женщина указывает на салатовый дом на первом этаже — ред.), а на другом конце двора - его любовница. Вот там, где балкончик на втором этаже. Женщина была очень красивая, я еще застала ее. Действительно невероятная внешность

местная жительница Тамара

Фото: usionline.com

Однако разговоры о прошлом быстро уступают более приземленным проблемам. По словам женщины, самая большая забота сегодня — это автомобили. Ко всему прибавляются и коммунальные проблемы — дырявые крыши и разбитые стены.

Вот посмотрите: арку у входа уже всю разбили, все в трещинах. Мы же сами скидывались деньгами, чтобы сделать эти ворота, а они постоянно открыты. Мою квартиру, например, недавно залило с крыши. Я живу на самом верхнем этаже. Во дворе все избито, все сломано… Раньше здесь было четыре очень красивые клумбы с цветами. А когда сюда начали массово заезжать машины – все разбили и закатали в асфальт

жалуется женщина

Фото: usionline.com

Теги:
#Одесса #Молдаванка #Мишка Япончик