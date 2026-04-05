Милостыня на Вербное воскресенье обязательна? Священник четко ответил

Татьяна Крутякова
Милостыня важна не только на праздники. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть три добрых дела, которые нужно практиковать в духовной жизни

Большие церковные праздники обычно вызывают немало вопросов у украинцев и не только относительно одежды, правильности празднования и т.д. Ведь многих интересует действительно ли милостыня в Вербное воскресенье — скорее обязанность, чем собственный выбор.

Ответ на это "Телеграфу" дал представитель Украинской греко-католической церкви митрофорный протоиерей Игорь Яцив.

По его словам, Вербное воскресенье в вопросе милостыни ничем не отличается от любого другого воскресенья и оно не отличается от любого другого случая помогать нуждающемуся.

"Эта милостыня – это не обязательно наши деньги. Это могут быть наши таланты, это может быть наше время. В некоторых случаях это просто быть рядом. Например, военные капелланы знают, что быть рядом с военным в тяжелых испытаниях войны тоже форма милостыни", — объясняет священник.

Он добавляет, что подавать милостыню – это одна из духовных практик, которую человек должен практиковать, особенно во время поста. Молитва, пост и милостыня — это три добрых дела, которые каждый из нас во время поста должен практиковать, и, в принципе, в своей духовной жизни эти дела нужно делать как можно чаще.

Напомним, что православные украинцы и греко-католики празднуют Вербное воскресенье 5 апреля, а Пасху — 12 апреля. При этом римо-католики и протестанты отмечают Пасху 5 апреля.

