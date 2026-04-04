Готовы к пасхальным праздникам? Проверьте себя на знание украинского, чтобы не опозориться
Этот тест займет менее 3 минут
Многие украинцы в быту и жизни общаются на украинском языке. Однако накануне праздников возникает куча вопросов: как правильно здороваться, как называется тот или иной праздник и т.д.
Особенно это касается церковных праздников, таких как Пасха и Вербное воскресенье. "Телеграф" предлагает читателям пройти небольшой тест на знание украинского языка.
Тест на знание украинского на пасхальные праздники
Заметим, что вопросы будут касаться не только разговорного стиля, но и правильности написания и толкования. Все правильные ответы – в конце материала.
Як правильно вітатись на Вербну неділю?
А) Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!
Б) Христос народився! Славімо його!
В) Слава Ісусу Христу! Навіки слава!
Г) Христос хрещається! У річці Йордані!
2.Як не правильно називати Вербну неділю?
А) Пальмова неділя;
Б) Вербний тиждень;
В) Вербиця;
Г) Вхід Господній у Єрусалим.
3.Як правильно українською називається найголовніше християнське свято, яке вшановує Воскресіння Ісуса Христа?
А) Різдво Христове;
Б) Пасха;
В) Великдень;
Г) Паска.
Ответили на все три вопроса? Проверьте их правильность ниже.
Правильные ответы: 1 – В, 2 – Б, 3 – В.
Все правильно? Тогда поздравляем, учительница украинской вами гордилась бы! Если же возникли сомнения, объясняем каждый пункт:
- Традиционно правильно приветствовать в Вербное воскресенье именно "Слава Ісусу Христу! Навіки слава!" Выходит, что вариант А — пасхальное приветствие, Б — рождественское приветствие, а Г — приветсвие на Крещение.
- Вербну неділю еще называют Пальмова неділя (международное название), Вербиця (народное название) и вхід Господній у Єрусалим (церковное название). То есть неправильно говорить Вербний тиждень, ведь речь идет не о семи днях недели, а о воскресенье (українською неділя).
- Великдень – это праздник, который чествует Воскресение Иисуса Христа. Таким образом, Різдво Христове (вариант А) – это праздник рождения Иисуса, Пасха – это русское название Пасхи, Паска (вариант Г) – это название праздника у евреев.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие 8 украинских слов знают не все.