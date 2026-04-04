Готовы к пасхальным праздникам? Проверьте себя на знание украинского, чтобы не опозориться

Многие украинцы в быту и жизни общаются на украинском языке. Однако накануне праздников возникает куча вопросов: как правильно здороваться, как называется тот или иной праздник и т.д.

Особенно это касается церковных праздников, таких как Пасха и Вербное воскресенье. "Телеграф" предлагает читателям пройти небольшой тест на знание украинского языка.

Тест на знание украинского на пасхальные праздники

Заметим, что вопросы будут касаться не только разговорного стиля, но и правильности написания и толкования. Все правильные ответы – в конце материала.

Як правильно вітатись на Вербну неділю?

А) Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!

Б) Христос народився! Славімо його!

В) Слава Ісусу Христу! Навіки слава!

Г) Христос хрещається! У річці Йордані!

2.Як не правильно називати Вербну неділю?

А) Пальмова неділя;

Б) Вербний тиждень;

В) Вербиця;

Г) Вхід Господній у Єрусалим.

3.Як правильно українською називається найголовніше християнське свято, яке вшановує Воскресіння Ісуса Христа?

А) Різдво Христове;

Б) Пасха;

В) Великдень;

Г) Паска.

Ответили на все три вопроса? Проверьте их правильность ниже.

Правильные ответы: 1 – В, 2 – Б, 3 – В.

Все правильно? Тогда поздравляем, учительница украинской вами гордилась бы! Если же возникли сомнения, объясняем каждый пункт:

Традиционно правильно приветствовать в Вербное воскресенье именно "Слава Ісусу Христу! Навіки слава!" Выходит, что вариант А — пасхальное приветствие, Б — рождественское приветствие, а Г — приветсвие на Крещение. Вербну неділю еще называют Пальмова неділя (международное название), Вербиця (народное название) и вхід Господній у Єрусалим (церковное название). То есть неправильно говорить Вербний тиждень, ведь речь идет не о семи днях недели, а о воскресенье (українською неділя). Великдень – это праздник, который чествует Воскресение Иисуса Христа. Таким образом, Різдво Христове (вариант А) – это праздник рождения Иисуса, Пасха – это русское название Пасхи, Паска (вариант Г) – это название праздника у евреев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие 8 украинских слов знают не все.