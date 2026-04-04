Может даже убить? Как выглядит ядовитый жук, которого заметили в Украине (фото)

Трогать этот вид нельзя

В Запорожье местные увидели опасное насекомое. Жук имеет черную спинку и длинные лапки.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что речь идет о майке обыкновенной.

"Ядовитых жуков уже заметили в Запорожье", — говорится в сообщении.

В Запорожье заметили ядовитого жука

На фото виден черный среднего размера жук. Трогать таких насекомых нельзя, ведь когда им грозит опасность, они выделяют маслянистую жидкость, содержащую ядовитое вещество. При попадании на кожу она вызывает сильные и очень болезненные ожоги.

Что известно о ядовитом жуке

Майка обыкновенная (Meloe proscarabaeus) – жук из семьи нарывников. У этого вида отсутствуют крылья, надкрылья укорочены, сзади расходятся. Жук черного или темно-синего цвета с металлическим отливом, мягким телом без задних крыльев и с редуцированными надкрыльями.

Майка обыкновенная

Самки имеют большое, толстое брюшко. Тело неуклюжее, мясистое, частично прикрыто надкрыльями. Длина тела от 10 до 35 мм. Когда этим насекомым угрожает опасность, они выделяют из сочленений тела маслянистую, неприятно пахнущую жидкость.

Майка обыкновенная – это ядовитый жук. Одно насекомое содержит смертельную для человека дозу раздражителя кантаридина. Встречаются эти жуки в Европе, с востока до Центральной Азии. Они обитают в песчаных и открытых местах. В Германии занесены в Красный список исчезающих видов.

