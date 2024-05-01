Сколько украинцы заплатят за газ в мае: опубликованы тарифы различных поставщиков

Такие тарифы будут действовать еще год

Тарифы на газ для населения в Украине не изменятся в мае. До конца апреля 2025 года цена останется фиксированной.

В настоящий момент свои предложения уже обнародовали все 12 присутствующих на рынке поставщиков. Об этом сообщили в информационно-консультационном центре для населения "ГазПравда".

Отмечается, что большинство украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств), которых обслуживает газовая компания "Нафтогаз", продолжат платить по 7,96 гривны за кубометр. Действие тарифа "Фиксированный" продлили до 30 апреля 2025 года. Другие газоснабжающие компании свои годовые предложения также не изменили.

Согласно предложениям, в зависимости от поставщика газа украинцы в мае будут платить от 7,70 до 9,99 гривны. Большинство компаний также указало, что такие тарифы будут действовать до конца апреля 2025 года, однако два небольших поставщика ("Эру Людям" и "Галнефтегаз") на своих сайтах указали конечными датами действия годовой цены август 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде рассказали, что будет с тарифами на электроэнергию в Украине в ближайшие месяцы.