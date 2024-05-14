Загроможденные укрытия, узкие двери и пандусы: что мешает украинцам в повседневной жизни и как это изменить

Украина очень быстро идет вперед в вопросах создания безбарьерности

Украина сегодня находится в состоянии сложной многозадачности: отражает атаки врага на фронте и пытается модернизировать тыл в соответствии со стандартами ЕС. В период военных действий создавать безбарьерное пространство непросто. Как и выделять на это финансирование. Однако нам некуда отступать, и дело даже не в нормах ЕС — раненые защитники и гражданские с инвалидностью не должны ежедневно и повсюду чувствовать себя отрезанными от жизни. А еще у нас есть пожилые люди, мамы с колясками и люди с нейроотличностью.

О новых пространствах, созданных во время войны — плоских входах, укрытиях нового типа, новых нормах ДБН и ответственности за их нарушения "Телеграф" расспросил уполномоченную президента по безбарьерности Татьяну Ломакину.

Детям в укрытиях должно быть удобно

— Вы много ездите по регионам. На что обращаете внимание и как проверяете состояние укрытий в школах, больницах, детских садах. Какие топовые ошибки выделяете по результатам проверок?

— Загроможденность. Когда заходишь в укрытие, а оно заставлено двухъярусными кроватями, и дети не могут там разместиться свободно. Они сидят на нижних ярусах кроватей и просто пережидают тревогу вместо того, чтобы учиться.

Современный подход к школьным укрытиям — правильно организованное пространство с зонированием — место, где дети занимаются, место для игр или физических активностей, зона для приема пищи, санитарно-гигиеническая зона и т.д. Чтобы детям было удобно и можно было организовать учебный процесс.

(Министерство образования и науки разработало методические рекомендации, доступные по ссылке ).

Татьяна Ломакина

— Я слышала, что минимум 50% людей в Украине сегодня нуждаются в инклюзивном безбарьерном пространстве. О чем идет речь?

— Сегодня в Украине до 50% маломобильных людей. Маломобильные группы населения — это не только люди, имеющие нарушение движения. Мы должны учитывать потребности очень широкого круга людей. Это и пожилые люди, потому что с возрастом мы теряем часть возможности двигаться, и родители с маленькими детьми, люди с нарушениями слуха, нуждающиеся в большем пространстве, чтобы жестикулировать и т.д.

Даже если мы с вами расстроены, пережили стресс — а сегодня мы ежедневно с этим сталкиваемся в результате войны — это уменьшает нашу возможность анализировать пространство. У нас тоже появляются определенные нарушения движения, потому что не так хорошо работает голова, и мы наталкиваемся на предметы на улице — например, полушария, установленные для ограничения движения автомобилей.

Сегодня большинство людей в Украине нуждаются в другом отношении к безбарьерности пространства, безбарьерности в услугах, в получении информации.

Именно с этой целью Кабмин принял решение о введении форматов простого языка и легкого чтения для коммуникации субъектов властных полномочий — чтобы решения правительства не нуждались в дополнительном разъяснении, и их мог понять кто-либо, и это чрезвычайно важный шаг.

Сейчас все переучат коммуникационщиков переходить на новый формат, в результате это будет облегчать людям понимание, что сказали представители власти. Сейчас же люди, когда читают некоторые документы, просто теряются.

Пандусы дискриминируют

— С 1 ноября 2023 года заработали обновленные Государственные строительные нормы (ГСН). Сегодня вы говорите о плоских входах в заведения и в бомбоубежищах, в том числе. Пандусы уходят в прошлое? А что с постройками, которые уже их имеют?

— ГСН были синхронизированы с европейскими стандартами. Речь идет о едином плоском входе для всех людей. Часто пандусы построены с определенными нарушениями, и человеку на колесном кресле на них сложно развернуться. А еще это дискриминирует некоторые категории людей, предлагая им отдельный вход или отдельное пространство. Поэтому речь о том, чтобы максимально избегать пандусов там, где это возможно. А где невозможно — строить пандусы действительно удобные для людей.

Такой пандус может стать не помощником, а дополнительным барьером для человека

Это касается нового строительства. А если нам нужно переоборудовать больницу, построенную 60-80 лет назад, то мы говорим о разумном приспособлении. И сейчас идет адаптация новых норм и выработка решений. Нам важно, чтобы люди могли свободно и максимально комфортно попасть в помещение того же укрытия или магазина. Поэтому уже построенные с нарушениями норм пандусы будут при необходимости переработаны или дообустроены. Есть Методические рекомендации Минздрава как обустроить пространства в учреждениях здравоохранения.

Проблема узких дверей

— Вы говорили, что сталкивались также с узкой дверью в отремонтированных детских садах. В чем проблема?

— У архитекторов, проектирующих документ, по которому община потом строит, очень разный уровень квалификации. Это может приводить к нарушениям в проектах, которые в итоге будут сужать возможности для определенных общественных групп.

То, с чем сталкивались: в ДБН указано, что дверной проем должен быть в ширину 90 см, но это отверстие уже готовой двери. А мы видели отверстие 90 см, когда дверная рама еще не установлена, то есть при устройстве оно существенно уменьшится.

В дальнейшем низкая квалификация проектировщиков станет проблемой для общества. Потому что это публичное пространство смогут использовать только люди, у которых нет проблем с мобильностью. Человек с тростью уже испытает определенные сложности. А если это человек, нуждающийся в сопровождении, которого кто-то поддерживает? Мы призываем к обучению архитекторов и разумному подходу при приеме выполненных работ.

По инициативе Елены Зеленской был создан "Альбом безбарьерных решений" — для помощи городским, поселковым и сельским советам

— Если у нас есть вопросы к архитекторам в регионах, можем ли мы пойти по пути других стран, где были эксперты по доступности и безбарьерности?

— Это один из вариантов решения вопроса, принятый в мире. В Израиле подобные специалисты работают при муниципалитетах. Эти люди год учатся на консультанта по доступности и безбарьерности — получают дополнительное образование на средства муниципалитета.

Их работа — взаимодействовать с архитекторами и застройщиками и объяснять бизнесу необходимость проектировать и строить с учетом ДБН их страны.

Для помощи нашим городским, поселковым и сельским советам, в Украине по инициативе первой леди Елены Зеленской создан "Альбом безбарьерных решений". Альбом показывает приоритет выбора тех или иных решений в зависимости от имеющегося пространства. Также в нем содержатся рекомендации для военного времени по обустройству подъездов, дворов, улиц, общественных пространств и общественных зданий таким образом, чтобы пользование ими было безопасным, не мешало эвакуации или учитывало потребности людей, которые имеют дискомфорт из-за случайных громких звуков и т.д.

На Западе свой этап развития

— Казалось бы, на Западе эти вопросы должны быть уже решены, без необходимости в отдельных консультантах…

— Каждая страна определяла для себя дату перехода, когда они меняют ДБН. Я несколько месяцев назад была в Канаде, они свой документ приняли только в 2019 году. Хотя, казалось бы – Канада! Мы очень быстро идем вперед.

Но культура наших проектантов, застройщиков, заказчиков строительства должна догонять этот переход. Сейчас должны переучиться все.

Безбарьерность – это новая философия построения общества, а не только пространственные решения

Если мы говорим о старых советских нормах строительства, у них было все четко по шаблону. А сейчас тебе дают палитру решений, и ты должен выбрать вариант, понимая, как будет двигаться человек в твоем пространстве. Это важно.

Образование проектанта в других странах начинается с исследования пути человека, который будет пользователем того или иного помещения. Они представляют, как он выглядит, а если он будет пользоваться колесным креслом, как она будет двигаться? А если не будет зрения? А если это будет человек, нуждающийся в сопровождении? Тогда нужно больше пространства. И мы должны все эти вещи учитывать.

Сегодня мы говорим о еще одной важной вещи — создании комнат уединения в публичных пространствах. Человек, имеющий нейроотличие (то есть ментальное состояние или расстройство, при котором мозг человека работает не "типично". — Ред .), может очень быстро сенсорно перегружаться. Ее способ защиты – побыть наедине в тишине, восстановиться.

— Мы понимаем, сколько у нас таких людей?

— У нас есть результаты мировых исследований. Но по каждому нарушению нет выделения по типам диагноза, потому что даже человек с церебральным параличом может иметь разные его формы и нуждаться в разных форматах поддержки. Сейчас Украина переходит в международную классификацию функционирования жизнедеятельности. Мы ввели это прямо во время войны, чтобы уже сейчас начать учитывать само состояние функционирования человека.

Согласно новому подходу, безразлично, какая у тебя нозология. Важно, как человек с этим живет, функционирует, насколько он способен одевать себя, двигаться в пространстве, взаимодействовать с другими людьми и т.д. Специалисты оценивают потенциал восстановления и дают вывод: сможет ли этот человек работать и в каких условиях, или ему лучше дома. Как следует переустроить помещение под его нужды и т.д.

Община сама принимает решение

— Вы сейчас побываете во всех городах, которые запланировали посетить. Что будет дальше? Выводы, рекомендации?

— Когда мы на государственном уровне формируем национальную политику, нам важно видеть, к чему эта политика приводит на местах. И если есть какая-то инициатива, что можно улучшить, важно ее услышать, увидеть, показать другим общинам.

Мы заходим сейчас в общины, но каждая из них должна сама принять решение: хотят ли они что-то делать по безбарьерности. Ведь речь идет о необходимости переобустроить просторанства, построенные много лет назад. То есть, им нужно будет вкладываться в доустройство пространств, спиливание бордюров, сборку безбарьерных маршрутов, расширение дверей. А это все деньги. И общины должны осознанно сказать – да, нам это нужно, – и начать их вкладывать.

— Штрафы не предусмотрены?

— Санкции предусмотрены только для нарушений при новом строительстве.

*О безбарьерном пространстве и взаимодействии общин и государства речь пойдет на I I Украинском строительном конгрессе, который пройдет в Киеве 15-16 мая, и в котором будет участвовать омбудсмен по вопросам безбарьерности.