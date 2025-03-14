США и Россия уже согласовали условия Путина по поводу перемирия? Политолог объяснил масштаб непубличных переговоров

США могут быть готовы поддержать требования Путина

В неофициальных контактах между Россией и США по поводу войны в Украине может быть гораздо больше деталей, чем объявляется публично. В частности, заявление Кремля о готовности к перемирию с определенными условиями было предварительно согласовано с американской стороной.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Алексей Якубин. Он прокомментировал последние заявления Владимира Путина об условиях прекращения огня.

"Есть большая неформальная часть обмена, обсуждений. То, что мы видим в публичном пространстве – это лишь финальная фиксация моментов, которые стороны могли согласовать раньше. И эти вопросы обсуждались не с Украиной, а с американцами", – отметил Якубин.

Политолог также считает, что администрация Дональда Трампа заинтересована в скорейшем перемирии, даже если это будет только временная пауза.

"Трамп хочет получить скорейшее прекращение огня. И заявления Путина могли быть сформулированы с учетом того, что США потенциально готовы это поддержать", – пояснил эксперт.

Кроме того, Якубин обратил внимание на озвученный Владимиром Путиным пункт об остановке мобилизации в Украине. По его мнению, Кремль отдает себе отчет, что этот момент также может стать предметом обсуждения между Киевом и Вашингтоном.

"Штаты потенциально готовы обсуждать эти условия. Мы это видим даже по реакции американских представителей, которые говорят об осторожном оптимизме в переговорном процессе. […] Мне кажется, что Путин, собственно говоря, выдвигал эти вещи, понимая, что потенциально Штаты и администрация Трампа могут на это пойти и пробовать дальше это реализовывать, донося до Киева", — сказал он.

Что этому предшествовало

13 марта президент США Дональд Трамп отреагировал на ответ Путина на предложение о прекращении огня. Он заявил, что надеется на правильные шаги Москвы и хотел бы видеть реальное прекращение огня с российской стороны.

"Хотел бы видеть прекращение огня со стороны РФ. Надеемся, что Россия поступит правильно. Я готов говорить с Путиным. Мне бы очень хотелось с ним встретиться и поговорить, но нам нужно поскорее с этим покончить", — сказал он.

Также он отметил, что в обсуждениях между Россией и Украиной затрагивается вопрос территории и большой электростанции. Трамп дал понять, что Киев уже знает, какие территории Кремль не собирается возвращать.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Украина никогда не согласится на замороженный конфликт или соглашения, аналогичные Минским договоренностям или Будапештскому меморандуму. По словам руководителя Офиса президента, Украина представила США во время встречи в Джидде свои "красные линии" для мирных переговоров.