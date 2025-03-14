Быстрее чем Ryanair и Wizz Air: стало известно, когда из Украины полетят самолеты SkyUp

Авиаперелеты в Украину: когда Ryanair, Wizz Air и SkyUp вернутся?

Вероятность открытия украинского воздушного пространства для коммерческих перевозок сегодня значительно выше, чем годом ранее. SkyUp заявила о готовности возобновить полеты из Украины через 3-4 недели после официального открытия воздушного пространства.

Об этом заявил СЕО авиакомпании SkyUp Дмитрий Сероухов в интервью для Forbes.ua, отметив, что активные обсуждения и подготовка уже продолжаются на международном уровне. Однако окончательное решение будет зависеть не только от Украины, но и от международных авиационных и структур безопасности.

По словам Сероухова, в прошлом году вопрос открытия неба над Украиной даже не стоял в повестке дня у западных авиационных регуляторов. В настоящее время продолжается диалог о возможных сценариях частичного открытия воздушного пространства. Он выразил надежду, что уже в 2025 году первые пассажирские рейсы из Украины могут состояться.

Как быстро могут возобновиться полеты?

В последнее время европейские лоукостеры Ryanair и Wizz Air заявляли, что готовы возобновить рейсы над Украиной через 6-8 недель после официального открытия неба. В то же время, SkyUp, как украинский перевозчик, может возобновить полеты еще быстрее.

"Для нас возвращение в Украину – это возвращение домой, а не выход на новый рынок. У нас есть база, инфраструктура и персонал, которые готовы к работе сразу после открытия неба. Если завтра воздушное пространство будет открыто, мы сможем запустить первые рейсы уже через 3-4 недели", – пояснил Сероухов.

SkyUp продолжает расти несмотря на войну

Несмотря на сложную ситуацию в авиационной отрасли, SkyUp демонстрирует рост. В 2024 году компания увеличила пассажиропоток на 62%, перевозив 2,5 млн человек – это почти довоенные показатели. Сероухов отметил, что достичь этого удалось благодаря нескольким ключевым факторам:

эффективному использованию флота;

гибкой бизнес-модели, объединяющей чартерные перевозки и ACMI (аренда самолетов с экипажем);

расширению географии полетов благодаря наличию европейского сертификата.

Финансовые показатели SkyUp

В 2024 году консолидированная выручка SkyUp составила 3,9 млрд грн, а чистая прибыль компании – 89 млн грн. Сероухов также отметил, что более 90% сотрудников SkyUp – это украинцы, включая пилоты, бортпроводники, технический персонал, менеджмент и другие специалисты. Все ключевые процессы, такие как управление флотом, коммерческая деятельность, клиентский сервис и IT остаются в Украине.

"Заработная плата украинского персонала облагается налогом в Украине, что способствует поддержке нашей экономики", — подчеркнул он.

Таким образом, SkyUp не только продолжает развиваться в сложных условиях, но готов играть важную роль в восстановлении авиационной отрасли Украины после открытия неба.

Ранее "Телеграф" писал о том, что авиакомпания Wizz Air готова возобновить авиасообщение с Украиной после объявления о прекращении огня с Россией. В первые полгода после завершения боевых действий она намерена возобновить работу своих баз в двух украинских городах – Киеве и Львове.