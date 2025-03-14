Стало известно имя подозреваемого в убийстве Ганула (видео)

Задержанный был военным, который самовольно покинул часть

Убийство Демьяна Ганула 14 марта вызвало широкий резонанс в сети. Через 5 часов украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста. Им оказался мужчина 1978 года рождения.

Правоохранители не называют имя предполагаемого стрелка. Но, по данным источников РБК-Украина, подозреваемый Сергей Шалаев.

Хотя до этого, издание "Думская" сообщало, что он в январе оформил загранпаспорт. Его имя — Сергей Кочу, добавили в издании.

В СБУ уточнили, что в убийстве подозревается 46-летний дезертир. Правоохранители прорабатывают возможные мотивы преступления, в том числе версии по заказному характеру убийства, а также "русский след".

По факту убийства полицейские открыли производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, совершенное по заказу).

В настоящее время с подозреваемым работают следователи. Решается вопрос об извещении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Убийство Демьяна Ганула — что известно

Сегодня, 14 марта, в центре Одессы застрелили мужчину. По данным очевидцев, это известный активист Демьян Ганул.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мужчины. Речь идет о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города поступило на спецлинию "102" около 10:30.

"Стрелец с места преступления скрылся. Потерпевший погиб. Все обстоятельства совершенного сейчас устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. Принимаются меры по задержанию стрелка", — говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде подтвердил, что в Одессе убит гражданин Ганула в городе Одесса.

"Центральным аппаратом Национальной полиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников. Она уже отправилась в город Одесса. Также в город Одесса направлен глава Национальной полиции генерала Выговского", — подчеркнул он.

Клименко отметил, что берёт "под личный контроль расследование раскрытия этого преступления".

Блоггеры и активисты отреагировали на дерзкое преступление в Одессе. Каждый из них прокомментировал событие.

На месте убийства находятся родственники погибшего, они находятся в тяжелом нравственном состоянии. Жена Ганула Жанна Вознюк пока не прокомментировала гибель мужчины.

Сестра Демьяна рассказала, за что могли убить активиста. По ее словам, Гануле постоянно угрожали.

"Ему постоянно угрожали, постоянно. Я не знаю человека, который больше Демьяна любил бы Украину. Его убили за то, что он был патриотом, за то, что отстаивал Украину", — сказала Лилия.

Основная версия убийства Демьяна — политическая, по заказу или даже исполненная Россией, чтобы запугать проукраинских активистов. Впечатляет дерзость: стрелок даже не прячет лицо, — нардеп Алексей Гончаренко.

"Вообще — это акт террора для расшатывания Одессы, в частности, ведь очевидно, что данный регион — стратегически важный для России", — добавил он.

Следует добавить, что ранее одесский активист Демьян Ганул просил СБУ о защите. В своем Telegram он писал, что опасается покушения на себя или своих близких

По словам активиста, после последних акций по защите чести военных он начал получать угрозы. Более того, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов.

Подозреваемый в убийстве Ганул был задержан с оружием. Местные паблики пишут, что мужчине 52 года и он житель Кировоградской области, откуда сам Ганул.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о Демьяне Гануле, которого убили в Одессе.