Ганул далеко не первый: что известно о 6 самых громких убийствах в Украине за последние годы

Гибель одесского активиста напомнила о старых нераскрытых делах

В мартовское утро в центре Одессы раздались выстрелы, а на асфальте осталось тело Демьяна Ганула — проукраинского активиста, который неоднократно обращался за защитой в правоохранительные органы. И хотя высокопоставленные чиновники обещают быстрое и полное раскрытие преступления, а подозреваемый уже задержан, судебная практика не такая обнадеживающая.

Подобные сценарии знакомы до боли. Многие громкие убийства активистов и лидеров мнений в Украине до сих пор не раскрыты до конца. Например, вина исполнителей преступления не доказана, или же не найдены непосредственные заказчики убийства.

"Телеграф" решил напомнить о самых резонансных делах последнего десятилетия и состоянии их расследования.

Екатерина Гандзюк

Одним из самых громких случаев нападения на активистов стало убийство Екатерины Гандзюк – херсонской общественной деятельницы и советницы городского головы Херсона. 31 июля 2018 ее облили серной кислотой у подъезда собственного дома. После нескольких месяцев лечения и многочисленных операций 4 ноября 2018 Гандзюк скончалась в больнице.

Екатерина после приступа. Фото: Facebook

Женщина известна своей борьбой с коррупцией и критикой правоохранительных органов в Херсонской области. До своего убийства она не раз получала угрозы.

Следствие по делу Гандзюк проходило сложно и сопровождалось многочисленными акциями протеста под лозунгом "Кто заказал Катю Гандзюк?". В июне 2019 года суд приговорил пяти виновников нападения к разным срокам заключения — от 3 до 6,5 лет.

Среди них непосредственный исполнитель [обливший кислотой мужчина] — Никита Грабчук, соучастники — Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов. А также Сергей Торбин, по версии следствия, был подстрекателем.

Главным подозреваемым в заказе убийства следствие считает бывшего главу Херсонской облгосадминистрации Владислава Мангера, а соорганизаторами – Игоря Павловского, экспомощника нардепа Николая Паламарчука, и Алексея Левина, советника председателя облсовета.

Приговор, оглашенный в июне 2023 года, предусматривает 10 лет тюремного заключения для Мангера и Левина. Однако, из-за апелляционных процессов и возможной отставки одного из судей, он до сих пор не вступил в законную силу.

Акция под Печерским судом активистов и друзей Екатерины Гандзюк в 2020 году. Фото: Стас Юрченко, Решетка

Друзья Екатерины Гандзюк, а также адвокат ее семьи продолжают борьбу за справедливость, объединившись в общественную инициативу "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Хотя уже в июле 2028 года 10-летний срок давности по делу истечет. Если за это время окончательный приговор по ней не будет вынесен, обвиняемые смогут избежать наказания за убийства.

Амина Окуева

Амина Окуева — украинский общественный деятель чеченского происхождения, участник Революции Достоинства и боец добровольческого батальона "Киев-2". Она была убита 30 октября 2017, когда ее автомобиль расстреляли на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области.

Пресофицер батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева

Ее муж Адам Осмаев, которого российские власти обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина, был ранен, но выжил.

Это было уже второе покушение на супругов. 1 июня 2017 года в Киеве на них напал киллер, представившийся французским журналистом. Во время встречи он достал пистолет и выстрелил в Осмаева, однако Окуева в ответ выстрелила в нападающего из собственного оружия, спас мужчину.

В январе 2020 года полиция задержала подозреваемых в убийстве Окуевой. По версии следствия, это была организованная преступная группа, действовавшая по заданию иностранных спецслужб. Однако судебный процесс по этому делу продвигается медленно из-за отсутствия достаточного количества доказательств, а главный вопрос – кто именно был заказчиком убийства – остается открытым.

Известно, что в декабре 2023 года Венгрия отказалась экстрадировать россиянина, подозреваемого в убийстве в 2017 году Амины Окуевой, члена добровольческого батальона Джохара Дудаева. Речь идет об Игоре Редькине, который нарушил условия домашнего ареста и сбежал из Украины еще в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

Павел Шеремет

Еще одним резонансным убийством явилась гибель известного журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета. Утром 20 июля 2016 его автомобиль был взорван в центре Киева. Шеремет работал в "Украинской правде" и на "Радио Вести", был известен своими критическими материалами.

Шеремет погиб в 44 года

В декабре 2019 года, три с половиной года спустя после убийства, полиция задержала первых подозреваемых — ветеранов и волонтеров российско-украинской войны: Андрея Антоненко (кстати, известного музыканта, лидера группы Riffmaster), Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Однако доказательная база вызывала сомнения как у адвокатов, так и у общественности.

В сентябре 2020 года с подозреваемой по делу Яны Дугарь был снят электронный браслет и изменена мера пресечения. А в апреле 2021 года из-под стражи вышла Юлия Кузьменко. В том же месяце также был уволен из СИЗО Андрей Антоненко. Он находился под стражей дольше всех подозреваемых.

Адвокаты настаивают на отсутствии убедительных доказательств причастности их подзащитных к убийству. Независимое расследование, проведенное группой журналистов, указывало на возможную причастность к преступлению белорусских спецслужб, но эта версия не стала основополагающей в официальном расследовании.

Полиция и СБУ утверждали – убийство заказали российские спецслужбы. Но, несмотря на неоднократные заявления представителей власти о "прорыве" в расследовании, и иногда международное давление, дело Шеремета остается нераскрытым, а настоящие виновники — наказанными.

Виталий Олешко ("Сармат")

Виталий Олешко, известный под позывным "Сармат", был убит двумя выстрелами в спину из ружья 31 июля 2018 во дворе гостиницы в Бердянске на глазах у жены и друзей. Олешко был ветераном АТО, общественным активистом, боровшимся с местными властями Бердянска.

Виталий Олешко. Фото: УНИАН

Четыре исполнителя (сообщника) убийства правоохранители задержали в тот же день на трассе в районе Васильевки. Стрельцем оказался Артем Матюшин — бывший боец батальона "Торнадо".

15 сентября 2018 года правоохранители задержали бизнесмена Михаила Сигида, подозреваемого в организации убийства Сармата. В декабре того же года был задержан еще один вероятный заказчик – Евгения Бродский, бизнес-партнер Сигиды. Однако в июне 2019 Сигиди изменили меру пресечения на домашний арест. А через два года суд приговорил только исполнителя убийства, Артема Матюшина, к 11 годам тюрьмы.

Собратья Сармата убеждены, что настоящие заказчики убийства были другими. Они считают, что его смерть связана с его профессиональной деятельностью и борьбой с коррупцией и незаконными застройками в местных властях.

Ирина Ноздровская

Тело адвоката и правозащитницы Ирины Ноздровской с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в реке Киевской области 1 января 2018 года. Юристка Ноздровская вела несколько резонансных дел против влиятельных людей. В частности, перед смертью она занималась делом о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил племянник председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский.

Ноздровская добивалась строжайшего наказания для Россошанского, и незадолго до своей смерти получала угрозы от родственников осужденного.

За два дня до смерти Ирина обратилась к юристу Андрею Хилько: "Она просила помочь ей по двум делам. По словам Ирины они разваливались из-за коррумпированной системы власти. Говорила, что не может даже из-за депутатов ничего добиться. Мы разработали стратегию на шесть месяцев и начали работать".

Ирина Ноздровская. Фото: Facebook

В январе 2018 года полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской – отца осужденного Юрия Россошанского. Он даже признался в совершении преступления, но позже отказался от своих показаний.

В 2022 году суд признал Юрия Россошанского виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы.

В то же время, родители и дочь Ирины не верят в версию, что Россошанский сам убил ее и отнес тело в реку. Мать погибшей, Екатерина Дуняк, предполагает, что убийство может быть связано с деятельностью Ирины, и подозревает, что преступление Россошанский совершил с помощью покрывающих сообщников.

Семья убитой правозащитницы. Фото: Судебный репортер

Ирина Фарион

"Человек-символ языка" — именно так называли Фарион, ведь она запомнилась обществу своей бескомпромиссной позицией по защите украинского языка и национальной идентичности. Правда, часто это вызывало острые дискуссии, а некоторые даже считают, что иногда они раскалывали общество.

Внезапное убийство известного украинского языковеда также имеет загадочные обстоятельства.

19 июля 2024 года на улице Масарика во Львове на Ирину Фарион было совершено вооруженное нападение. Неизвестный к тому времени стрелок произвел выстрел с расстояния 1,5 метра. Врачи боролись за ее жизнь в течение четырех часов, но спасти ее не удалось. Фарион умерла из-за сердечной недостаточности около 23:30 в тот же день. Жители улицы позже сообщили, что за неделю до трагедии замечали в районе молодого парня.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого — 18-летнего Вячеслава Зинченко. Хотя, стоит отметить, эта история успела обрасти сплетнями, и не все верят в то, что именно Зинченко виноват.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, 13 марта 2025 года, в Шевченковском районном суде Львова продолжили слушание дела об убийстве Ирины Фарион. В частности, суд просматривал видео с места преступления, а самого Зинченко привезли в суд в шлеме и бронежилете.

Адвокат парня подвергал сомнению достоверность видео и одорологическую экспертизу (идентификация личности по следам — Ред.), что указывает на его причастность к преступлению. Зинченко, в свою очередь, заявил, что не проходил тест на полиграфе и не предоставил пароль от телефона.

Сам судебный процесс еще будет продолжаться, поскольку по делу объявлен перерыв до 26 марта 2025 года.

Напомним, что подозреваемый в убийстве Демьян Ганул был задержан с оружием. Выясняются все обстоятельства совершения преступления. Однако заказчик этого убийства, если он был, остается неизвестным.