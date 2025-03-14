Ганул далеко не первый: что известно о 6 самых громких убийствах в Украине за последние годы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Гибель одесского активиста напомнила о старых нераскрытых делах
В мартовское утро в центре Одессы раздались выстрелы, а на асфальте осталось тело Демьяна Ганула — проукраинского активиста, который неоднократно обращался за защитой в правоохранительные органы. И хотя высокопоставленные чиновники обещают быстрое и полное раскрытие преступления, а подозреваемый уже задержан, судебная практика не такая обнадеживающая.
Подобные сценарии знакомы до боли. Многие громкие убийства активистов и лидеров мнений в Украине до сих пор не раскрыты до конца. Например, вина исполнителей преступления не доказана, или же не найдены непосредственные заказчики убийства.
"Телеграф" решил напомнить о самых резонансных делах последнего десятилетия и состоянии их расследования.
Екатерина Гандзюк
Одним из самых громких случаев нападения на активистов стало убийство Екатерины Гандзюк – херсонской общественной деятельницы и советницы городского головы Херсона. 31 июля 2018 ее облили серной кислотой у подъезда собственного дома. После нескольких месяцев лечения и многочисленных операций 4 ноября 2018 Гандзюк скончалась в больнице.
Женщина известна своей борьбой с коррупцией и критикой правоохранительных органов в Херсонской области. До своего убийства она не раз получала угрозы.
Следствие по делу Гандзюк проходило сложно и сопровождалось многочисленными акциями протеста под лозунгом "Кто заказал Катю Гандзюк?". В июне 2019 года суд приговорил пяти виновников нападения к разным срокам заключения — от 3 до 6,5 лет.
Среди них непосредственный исполнитель [обливший кислотой мужчина] — Никита Грабчук, соучастники — Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов. А также Сергей Торбин, по версии следствия, был подстрекателем.
Главным подозреваемым в заказе убийства следствие считает бывшего главу Херсонской облгосадминистрации Владислава Мангера, а соорганизаторами – Игоря Павловского, экспомощника нардепа Николая Паламарчука, и Алексея Левина, советника председателя облсовета.
Приговор, оглашенный в июне 2023 года, предусматривает 10 лет тюремного заключения для Мангера и Левина. Однако, из-за апелляционных процессов и возможной отставки одного из судей, он до сих пор не вступил в законную силу.
Друзья Екатерины Гандзюк, а также адвокат ее семьи продолжают борьбу за справедливость, объединившись в общественную инициативу "Кто заказал Катю Гандзюк?".
Хотя уже в июле 2028 года 10-летний срок давности по делу истечет. Если за это время окончательный приговор по ней не будет вынесен, обвиняемые смогут избежать наказания за убийства.
Амина Окуева
Амина Окуева — украинский общественный деятель чеченского происхождения, участник Революции Достоинства и боец добровольческого батальона "Киев-2". Она была убита 30 октября 2017, когда ее автомобиль расстреляли на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области.
Ее муж Адам Осмаев, которого российские власти обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина, был ранен, но выжил.
Это было уже второе покушение на супругов. 1 июня 2017 года в Киеве на них напал киллер, представившийся французским журналистом. Во время встречи он достал пистолет и выстрелил в Осмаева, однако Окуева в ответ выстрелила в нападающего из собственного оружия, спас мужчину.
В январе 2020 года полиция задержала подозреваемых в убийстве Окуевой. По версии следствия, это была организованная преступная группа, действовавшая по заданию иностранных спецслужб. Однако судебный процесс по этому делу продвигается медленно из-за отсутствия достаточного количества доказательств, а главный вопрос – кто именно был заказчиком убийства – остается открытым.
Известно, что в декабре 2023 года Венгрия отказалась экстрадировать россиянина, подозреваемого в убийстве в 2017 году Амины Окуевой, члена добровольческого батальона Джохара Дудаева. Речь идет об Игоре Редькине, который нарушил условия домашнего ареста и сбежал из Украины еще в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.
Павел Шеремет
Еще одним резонансным убийством явилась гибель известного журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета. Утром 20 июля 2016 его автомобиль был взорван в центре Киева. Шеремет работал в "Украинской правде" и на "Радио Вести", был известен своими критическими материалами.
В декабре 2019 года, три с половиной года спустя после убийства, полиция задержала первых подозреваемых — ветеранов и волонтеров российско-украинской войны: Андрея Антоненко (кстати, известного музыканта, лидера группы Riffmaster), Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Однако доказательная база вызывала сомнения как у адвокатов, так и у общественности.
В сентябре 2020 года с подозреваемой по делу Яны Дугарь был снят электронный браслет и изменена мера пресечения. А в апреле 2021 года из-под стражи вышла Юлия Кузьменко. В том же месяце также был уволен из СИЗО Андрей Антоненко. Он находился под стражей дольше всех подозреваемых.
Адвокаты настаивают на отсутствии убедительных доказательств причастности их подзащитных к убийству. Независимое расследование, проведенное группой журналистов, указывало на возможную причастность к преступлению белорусских спецслужб, но эта версия не стала основополагающей в официальном расследовании.
Полиция и СБУ утверждали – убийство заказали российские спецслужбы. Но, несмотря на неоднократные заявления представителей власти о "прорыве" в расследовании, и иногда международное давление, дело Шеремета остается нераскрытым, а настоящие виновники — наказанными.
Виталий Олешко ("Сармат")
Виталий Олешко, известный под позывным "Сармат", был убит двумя выстрелами в спину из ружья 31 июля 2018 во дворе гостиницы в Бердянске на глазах у жены и друзей. Олешко был ветераном АТО, общественным активистом, боровшимся с местными властями Бердянска.
Четыре исполнителя (сообщника) убийства правоохранители задержали в тот же день на трассе в районе Васильевки. Стрельцем оказался Артем Матюшин — бывший боец батальона "Торнадо".
15 сентября 2018 года правоохранители задержали бизнесмена Михаила Сигида, подозреваемого в организации убийства Сармата. В декабре того же года был задержан еще один вероятный заказчик – Евгения Бродский, бизнес-партнер Сигиды. Однако в июне 2019 Сигиди изменили меру пресечения на домашний арест. А через два года суд приговорил только исполнителя убийства, Артема Матюшина, к 11 годам тюрьмы.
Собратья Сармата убеждены, что настоящие заказчики убийства были другими. Они считают, что его смерть связана с его профессиональной деятельностью и борьбой с коррупцией и незаконными застройками в местных властях.
Ирина Ноздровская
Тело адвоката и правозащитницы Ирины Ноздровской с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в реке Киевской области 1 января 2018 года. Юристка Ноздровская вела несколько резонансных дел против влиятельных людей. В частности, перед смертью она занималась делом о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил племянник председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский.
Ноздровская добивалась строжайшего наказания для Россошанского, и незадолго до своей смерти получала угрозы от родственников осужденного.
За два дня до смерти Ирина обратилась к юристу Андрею Хилько: "Она просила помочь ей по двум делам. По словам Ирины они разваливались из-за коррумпированной системы власти. Говорила, что не может даже из-за депутатов ничего добиться. Мы разработали стратегию на шесть месяцев и начали работать".
В январе 2018 года полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской – отца осужденного Юрия Россошанского. Он даже признался в совершении преступления, но позже отказался от своих показаний.
В 2022 году суд признал Юрия Россошанского виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы.
В то же время, родители и дочь Ирины не верят в версию, что Россошанский сам убил ее и отнес тело в реку. Мать погибшей, Екатерина Дуняк, предполагает, что убийство может быть связано с деятельностью Ирины, и подозревает, что преступление Россошанский совершил с помощью покрывающих сообщников.
Ирина Фарион
"Человек-символ языка" — именно так называли Фарион, ведь она запомнилась обществу своей бескомпромиссной позицией по защите украинского языка и национальной идентичности. Правда, часто это вызывало острые дискуссии, а некоторые даже считают, что иногда они раскалывали общество.
19 июля 2024 года на улице Масарика во Львове на Ирину Фарион было совершено вооруженное нападение. Неизвестный к тому времени стрелок произвел выстрел с расстояния 1,5 метра. Врачи боролись за ее жизнь в течение четырех часов, но спасти ее не удалось. Фарион умерла из-за сердечной недостаточности около 23:30 в тот же день. Жители улицы позже сообщили, что за неделю до трагедии замечали в районе молодого парня.
Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого — 18-летнего Вячеслава Зинченко. Хотя, стоит отметить, эта история успела обрасти сплетнями, и не все верят в то, что именно Зинченко виноват.
Как рассказывал "Телеграф" ранее, 13 марта 2025 года, в Шевченковском районном суде Львова продолжили слушание дела об убийстве Ирины Фарион. В частности, суд просматривал видео с места преступления, а самого Зинченко привезли в суд в шлеме и бронежилете.
Адвокат парня подвергал сомнению достоверность видео и одорологическую экспертизу (идентификация личности по следам — Ред.), что указывает на его причастность к преступлению. Зинченко, в свою очередь, заявил, что не проходил тест на полиграфе и не предоставил пароль от телефона.
Сам судебный процесс еще будет продолжаться, поскольку по делу объявлен перерыв до 26 марта 2025 года.
Напомним, что подозреваемый в убийстве Демьян Ганул был задержан с оружием. Выясняются все обстоятельства совершения преступления. Однако заказчик этого убийства, если он был, остается неизвестным.