Трамп нелепо объяснил, почему не закончил войну за 24 часа, и назвал важную дату

Он верит, что ему в конце концов удастся завершить войну

Дональд Трамп заявил о том, что в его словах по поводу завершения войны в Украине в течение 24 часов был "небольшой сарказм". Он также добавил, что "достаточно хорошо" знает Путина и он "согласится на перемирие".

Об этом сообщает Clash Report. При этом политик подтвердил свое стремление завершить войну России против Украины и анонсировал "важную дату", когда станет известно больше информации о прекращении огня.

В разговоре с журналисткой Дональд Трамп заявил о том, что его громкие заявления по поводу прекращения войны в Украине за 24 часа были "сарказмом". Стоит отметить, что его слова прозвучали достаточно нелепо, учитывая тот факт, что во время своей предвыборной компании он много раз повторял этот тезис.

"Я был немного саркастичен, когда говорил это", — сказал президент США.

При этом он подчеркнул, что все еще верит в то, что в конце концов ему удастся завершить войну России против Украины.

Трамп также заявил о том, что в понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о прекращении огня.

"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с Украиной, и мы пытаемся заключить такое же соглашение с РФ. В понедельник мы узнаем немного больше деталей, надеюсь, все будет хорошо", — сообщил президент США.

По словам Трампа, если Путин не согласится на прекращение огня, это будет "очень плохой новостью для мира". При этом он добавил, что "достаточно хорошо" знает Путина и, по его мнению, он "согласится на перемирие".

Напомним, 13 марта Трамп прокомментировал ряд громких заявлений своего российского коллеги Владимира Путина. Глава США сказал, что надеется на верные шаги Москвы и хотел бы видеть прекращение огня с российской стороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Трамп провел переговоры с Путиным и назвал их "очень продуктивными". Он также подчеркнул, что теперь появились "очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится".