Соратник главы НБУ устроил скупку валютных гособлигаций, организовал сыну жилье в Вене и подарил 10 млн грн

До недавнего времени Дмитрий Олейник еще славился необычными для руководства Нацбанка инвестициями

Заместитель главы, член правления Национального банка Дмитрий Олейник в прошлом году устроил активную скупку облигаций внутреннего государственного займа, однако большинство приобретенных ОВГЗ были номинированы не в гривне, а в долларе и евро — 14 валютных выпусков из 21.

Об этом говорится в его ежегодной декларации за 2024 год, которая 12 марта была опубликована на официальном сайте НАПК (Национального агентства по предотвращению коррупции). Это первый в этом году такой отчет в правлении НБУ.

Дмитрия Олейника считают креатурой главы НБУ Андрея Пышного, наверное, из-за того, что Дмитрий Игоревич работал директором генерального департамента по управлению рисками Ощада, когда им руководил Пышный (в 2014—2020-х). А может, и потому, что Пышный назначил Олейника своим заместителем в НБУ уже через две недели после своего прихода в Национальный банк (с 25 октября 2022 года). И поручил ему ответственные направления работы регулятора — от департамента надзора за банками и небанковскими финучреждениями, лицензирования, инспектирования до финансового мониторинга.

Согласно новой декларации, приобретение ОВГЗ в прошлом году стало главной инвестицией господина Олейника. Если в 2023-м он заявлял о владении только тремя выпусками гособлигаций, и все без исключения были гривневыми – всего 2,2 тыс. бумаг номинальной стоимостью 2,2 млн грн. То уже в 2024-м к ним добавился еще 21 выпуск — 14 в инвалюте на 3,4 млн грн и 7 в гривне на 1,15 млн грн.

Наверное, член правления Нацбанка вкладывал в ОВГЗ старые накопления на банковских счетах, объем которых в 2024 году уменьшился по сравнению с отчетом за 2023 год (если не считать пенсионные накопления в фонде НБУ):

в долларе — со $138,8 тыс. до $4,2 тыс.;

в евро — с €17,4 тыс. до номинальных €40 (чтобы счет не закрывать);

в гривне — с 737 тыс. грн 87,3 тыс. грн.

Украинские банки чаще всего не платят людям процентов по валютным вложениям на счетах или устанавливают минимальную ставку в 0,01% годовых. В то же время средняя ставка по долларовым ОВГЗ составляет около 4%, по евро — 3% годовых.

Если в 2023 году Олейник имел наличные накопления на $35 тыс., то теперь к этой сумме добавились еще €5 тыс. и 100 тыс. грн.

В последние годы власти не очень мотивируют население к гривневым инвестициям, девальвируя нацвалюту. Чиновники же личными инвестициями только доводят генеральную инвестмысль до общества.

Напомним: с октября 2023 года правление НБУ, в которое входит Дмитрий Олейник, официально перешло от политики фиксированного официального курса гривна/доллар на уровне до 36,6 грн/$ в режим управляемой гибкости и пообещало населению поддерживать стабильность на валютном рынке. По состоянию на 14 марта 2025 года официальный курс гривны составляет 41,53 грн/$, то есть девальвировал на 13,5%.

До недавнего времени господин Олейник еще славился необычными для нацбанковского руководства инвестициями. В 2023 году он отчитывался о владении криптовалютой Bitcoin Cash в хранилище Defi Wallet, сумма вложений была небольшой – всего на 3,8 тыс. грн на тот момент. Впрочем, ни один из нацбанковцев в правлении НБУ не имел таких экзотических вложений, поэтому это привлекало внимание. Особенно когда украинские банки начали массово блокировать и принудительно закрывать счета населению после инвестиций в криптовалюту из-за того, что они не описаны как следует в действующем украинском законодательстве. В новой декларации Дмитрия Игоревича крипты уже нет, возможно, продал или подарил кому-то.

А еще он заявил в отчете НАПК немалый подарок в неденежной форме своему сыну Артему – на 10,3 млн грн. Наверное, речь идет о квартире в Киеве площадью 130,8 кв. м, приобретенной в декабре 2019 года именно за такую сумму, которая в прошлой декларации нацбанковца указывалась как собственность Дмитрия Олейника. А согласно новому документу, банкир ею только пользуется, а собственником значится уже Артем.

В то же время сообщается, что Артем с мамой Ольгой Олейник в 2024-м арендовали квартиру в Вене (Австрия) без указания стоимости. При этом Ольга и ее активы (авто, наличные, счета) по неизвестным причинам уже не указаны в новой декларации банкира в отличие от 2023 года.

В новой декларации замглавы Нацбанка Олейник заявил за 2024 год зарплату в регуляторе на уровне 5,9 млн грн, то есть в среднем 491 тыс. грн в месяц. Пенсионные взносы от НБУ в 177 тыс. грн. и 212,3 тыс. грн сверхурочных командировочных расходов. Также чиновник получил всевозможные выплаты по ОВГЗ на 1,6 млн грн.