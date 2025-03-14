Житель Константиновки эмоционально обратился к Путину (видео)

Город стремительно превращается в руины

Константиновка в Донецкой области практически полностью разрушена из-за постоянных вражеских обстрелов. Здесь почти не осталось уцелевших зданий, а немногочисленные местные жители искренне ненавидят Путина и мечтают только об одном — чтобы наступил мир.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в городе и снял на видео эмоциональную речь мужчины, который обратился к президенту РФ. Он не стеснялся в выражениях и подчеркнул, что Путин воюет "не честно".

Житель Константиновки резонно заявил, что хозяин Кремля убивает как украинцев, так и россиян, которые проживают на территории Украины, а также невинных маленьких детей.

По его мнению, Путин бьет ракетами по мирным городам из-за "злости и бессилия", так как не может захватить все украинские территории.

"Он же своих людей убивал в Курской области. Правильно? Здесь в Украине и русские находятся… Он бьет здесь Украину, детей убивает, злится он… Не достает, не находит, и убивает детей, маленьких детей", — говорит житель Константиновки.

Также мужчина добавил, что воевать "нужно по-честному, а не так, как он воюет".

Напомним, Константиновка – это давняя цель для агрессора, захват которой откроет ему путь с юга на Дружковку и самый большой город свободной части Донбасса — Краматорск. А за Краматорском лежит еще один большой город, Славянск.

Военные аналитики называют именно этот город "следующей целью армии России на Донбассе".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети показали, как выглядит Суджа сейчас. На опубликованном видео можно увидеть, что от города остались только развалины. Российская армия не жалела боеприпасов для борьбы с ВСУ, превратив Суджу в руины.