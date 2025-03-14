Советники по безопасности нескольких европейских лидеров внезапно поехали в Вашингтон

Поездка было организована в кратчайшие сроки

Переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией США ведут без посредничества Европы. Однако в пятницу, 14 марта, советники по безопасности лидеров Германии, Великобритании и Франции отправились в Вашингтон с неанонсированным визитом.

Об этом сообщает Welt. По информации издания, они хотят встретиться с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и провести с ним переговоры.

В материале говорится о том, что поездку организовали в кратчайшие сроки и она происходит на фоне невовлеченности Европы в переговорный процесс о "прекращении войны" в Украине.

В Вашингтон отправились советник по безопасности канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плётнер, его британский коллега Джонатан Пауэлл и советник президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам безопасности Эммануэль Бонн.

Как известно, вропейцы действительно не участвуют в прямых переговорах, которые до сих пор велись исключительно между командой Трампа с украинской и российской сторонами.

При этом только Киев прямо настаивал на том, что представители Европы должны будут обязательно быть приобщены к мирному процессу.

Напомним, на этой неделе делегации Украины и США встретились в Саудовской Аравии. В итоге переговоров Украина согласилась принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, если Россия также на это согласится и не будет нарушать договоренности.

Утром 13 марта самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа пересек воздушное пространство России и у него была запланирована встреча с Путиным, которая прошла в закрытом режиме.

При этом президент США Дональд Трамп отреагировал на ответ Путина на предложение о прекращении огня. Он заявил, что надеется на правильные шаги Москвы и хотел бы видеть реальное прекращение огня с российской стороны.

Позже Трамп заявил о том, что он провел переговоры с Путиным и назвал их "очень хорошими и продуктивными". Он также подчеркнул, что теперь появились "очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина никогда не согласится на замороженный конфликт или соглашения, аналогичные Минским договоренностям. По словам руководителя Офиса президента, Украина представила США во время встречи в Джидде свои "красные линии" для мирных переговоров.