Точно не "Аня": как правильно сокращенно называть Анну на украинском

Украинское звучание Анна ближе всего к оригиналу

Некоторые украинцы, переходя на родной язык, часто допускают ошибки в образовании сокращенных имен. Чаще всего вместо правильных вариантов у них проскакивают суржикизмы.

"Телеграф", ссылаясь на редактора Ольгу Васильеву, рассказывает о том, как правильно сократить имя Анна. Она объяснила, что это имя еврейского происхождения (в оригинале Ḥannāh). В греческий язык оно зашло с иврита и стало Анна. Мужской вариант еврейского имени – Ханан.

Поэтому в украинском языке нет никаких "Анют" и "Ань", а есть — "Ганнуся", "Ганя", "Ганця".

"Украинское звучание Ганна ближе всего к оригиналу, зачем его избегать и стесняться?", — отмечает Васильева.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему не правильно говорить "Василійович" или "Василієвич".

Ранее "Телеграф" также объяснял, в каких случаях обращение "Ви" в украинском языке можно писать с большой, а когда обязательно писать "ви" с маленькой.