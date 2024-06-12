Не "Дмитроєвич" и "Дмитровієвич": как правильно на украинском называть по отчеству

Учите родной язык вместе с "Телеграфом"

В Украине с момента вступления нового правописания в силу с мая 2024 года изменились правила образования отчества и склонения некоторых имен на украинском языке. В этот список попало и имя Дмитрий.

"Телеграф" рассказывает, что нового придумали для имени Дмитрий в новом правописании.

Имя "Дмитрий" распространено в Украине, по данным сервиса "Родни" его носит более 500 тысяч человек . Однако большинство задает вопрос о том, как правильно писать отчество от него, — Дмитрович, Дмитроєвич, Дмитровієвич?

Что говорят словари

Дмитрович – единственный правильный вариант написания этого отчества в украинском языке. По орфографическим правилам все существительные мужского рода творятся с помощью суффикса "ович": Дмитрий — Дмитриевич.

Юрій Дмитрович працює в "Укренерго".

Подарунок Вадиму Дмитровичу.

Віталія Дмитровича не буде на роботі.

Неправильно говорить: Дмитрович, Дмитровієвич.

Что означает имя

Дмитрий (греч. Δημήτριος) — мужское имя, связанное с именем Деметры, богини земли и плодородия из древнегреческой мифологии. Переводится примерно так: "Тот, кто принадлежит Деметре". Славянизированная форма греческого имени Деметриос.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно называть отчество Анатолия.