Данилко со сцены метко ответил Фарион за оскорбление из-за суржика (видео)

Ответ был коротким и ясным

Певец Андрей Данилко (Верка Сердючка), которого на днях раскритиковала украинская языковед Ирина Фарион за то, что он исполняет песни на русском языке, не остался в долгу. Он сравнил ее с популярным украинским блюдом, но с несъедобной начинкой.

Произошло это в ходе концерта Данилко 21 июня. Он ответил Фарион публично, со сцены, в образе Верки Сердючки. Видео ответа Данилко Фарион опубликовали в сети зрители концерта.

"Ви знаєте, пані Фаріон, а ви — вареники з тирсою" (Вы знаете, госпожа Фарион, а вы — вареники с опилками, — русс), — сказал певец.

Напомним, в интервью "Телеграфу" Фарион заявила, что Данилко — это представитель кризиса украинской культуры. Она добавила, что он сам говорил, что вырос в среде, где говорили на суржике.

"А что такое суржикоязычная среда? Это когда ты не знаешь, кто ты, когда смешиваешь гречку с макаронами и употребляешь в одной тарелке и за один раз", — сказала языковед.

Фарион назвала певца "символом ментального кризиса". Она выразила мнение, что Данилко должен был из этого ментального кризиса выходить, но добавила, что "не моя задача давать ему оценку".

Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сказал в комментарии "Телеграфу", что публичное исполнение Данилко песен на русском языке не содержит признаков нарушения законодательства. Он подчеркнул, что русский язык в Украине не запрещен.