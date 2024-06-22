Данилко зі сцени влучно відповів Фаріон за образу через суржик (відео)

Відповідь була короткою і ясною

Співак Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), якого днями розкритикувала українська мовознавиця Ірина Фаріон за те, що він виконує пісні російською мовою, не залишився у боргу. Він порівняв її з популярною українською стравою, але з неїстівною начинкою.

Сталося це під час концерту Данилка 21 червня. Він відповів Фаріон публічно зі сцени в образі Вєрки Сердючки. Відео відповіді Данилка Фаріон опублікували у мережі глядачі концерту.

"Ви знаєте, пані Фаріон, а ви — вареники з тирсою", — сказав співак.

Нагадаємо, в інтерв’ю "Телеграфу" Фаріон заявила, що Данилко — це представник кризи української культури. Вона додала, що він сам казав, що виріс у середовищі, де говорили суржиком.

"А що таке суржикомовне середовище? Це коли ти не знаєш, хто ти, коли змішуєш гречку з макаронами та споживаєш в одній тарілці та за один раз", — сказала мовознавець.

Фаріон назвала співака "символом ментальної кризи". Вона висловила думку, що Данилко мав із цієї ментальної кризи виходити, але додала, що "не моє завдання давати йому оцінку".

Нагадаємо, раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень сказав у коментарі "Телеграфу", що публічне виконання Данилком пісень російською мовою не містить ознак порушення законодавства. Він наголосив, що російська мова в Україні не заборонена.