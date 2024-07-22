Брали не только жены: почему мужчины после женитьбы получали фамилию женщины

В украинском обществе издавна придерживались модели патриархата

Большинство людей привыкли к тому, что украинская фамилия мужа после свадьбы передается женщине, независимо от того, где проживает семья — на территории жены или на территории мужа. А сотни лет назад мужчина мог взять фамилию женщины.

На портале Delo рассказали о том, как это возможно. Кроме того, дети этого мужчины позже получали его фамилию, а не женщины.

У наших предков были случаи, когда мужчины брали фамилию владелицы дома или хозяйки, с которой жили. То же происходило и в случае, если муж после свадьбы был принят в семью жены и жил у них в доме. Так и появилась популярная украинская фамилия Приймак.

Оно происходит от того, что муж жил "в приймах" у тещи или жены, не имея собственного двора. Поначалу это было прозвище, причем достаточно оскорбительное. Но время переписи населения эти прозвища превратились в фамилию, которую указывали потом в документах.

Когда в семье такого человека рождались дети, то эта фамилия переходила им, как и положено. В документах дети записывались как "дети приемного" или "Приемки". Важно отметить, что в украинском обществе издавна придерживались модели патриархата и это был единственный случай, когда муж мог взять фамилию жены, а не жена фамилию мужа.

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