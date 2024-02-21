День родного языка 2025: милые открытки и теплые поздравления на украинском языке

Напомните близким об этом важном празднике

Во время войны для украинцев родной украинский язык обрел новые смыслы, многие русскоговорящие украинцы после полномасштабного вторжения переосмыслили свою позицию и перешли на родной украинский язык. Для многих сейчас, в эти трудные времена язык — это важная часть идентификации себя, как гражданина Украины.

Поэтому именно для украинцев, Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля, имеет большое значение. Отметим, что этот праздник был учрежден в ноябре 1999 года на ХХХ сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного многообразия.

Однако, нужно помнить, что начало этому празднику дали трагические события в Бангладеш. Там 21 февраля 1952 года местные власти жестоко подавили митингующих студентов, которые выступили против запрета на использование в их стране своего родного – бенгальского языка.

Чтобы напомнить близким, коллегам, родственникам и друзьям об этом важном празднике, отправьте яркую патриотическую картинку или открытку. "Телеграф" подготовил подборку красивых открыток с теплыми поздравлениями на украинском языке, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

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