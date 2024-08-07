"Руський" — не имеет ничего общего с Россией: как правильно называть жителей страны-агрессора

Это правило следует запомнить

В период российско-украинский войны многие украинцы переходят на родной язык. Не обходится здесь и без ошибок.

Очень часто жителей Российской Федерации называют "руськими", однако это название – неправильное. Телеграф разбирался, как правильно обращаться к гражданам России.

Как правильно называть граждан РФ на украинском

Часто употребляемый термин "руський" нельзя употреблять по отношению к россиянам. В украинском языке руськими называют все то, что относится ко временам Руси или ее населению — русин или их потомкам — украинцам.

Обычно под словосочетанием "руськие люди" подразумевали жителей Руси иного этнического происхождения. Для обозначения жителей древней Руси, средневекового Киевского государства и государств наследников (Галицко-Волынского княжества, Великого княжества Литовского и Русского и Великого княжества Русского XV в.) часто также употребляется термин древнеруський/древнеукраинский.

Народ Руський — одна из наций государства в таких средневековых восточноевропейских государственных образованиях, как Великое княжество Литовское и Речь Посполита. Русью называли современную территорию Украины, а прилагательное руський употреблялось как самоназвание украинцев

А русское "русский" (рус. русские или московиты, москвины) — народ, преимущественно проживающий в России и родным языком которых является русский. "Русские" сформировались в XV—XVI веках в Московском княжестве, бывшем вассале Золотой Орды.

Следует также различать словосочетание "руський мир" и "русский мир". Слово "русский" — с одним "с" и мягким знаком означает "украинский", потому что происходит от нашего древнеукраинского названия "Русь". Когда говорим "руський мир", то должны понимать, что это "украинский мир" — доброжелательный, благородный, щедрый, добродетельный, потому что украинцы хотят жить мирно, в согласии со всеми близкими и далекими соседями.

А вот "русский мир" происходит от названия государства Россия ("Россия"). В переводе она означает "русский, московский мир", где царит лукавство, ложь и ненависть к другим народам.

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