"Руський" — не має нічого спільного з Росією: як правильно називати жителів країни-агресора

Це правило варто запам'ятати

В період російсько-української війни багато українців переходять на рідну мову. Не обходиться тут і без помилок.

Дуже часто жителів Російської Федерації називають "руськими", однак ця назва — неправильна. "Телеграф" розбирався, як правильно звертатись до громадян Росії.

Як правильно називати громадян РФ українською

Часто вживаний термін "руський" не можна вживати стосовно росіян. В українській мові ру́ськими називають все те, що належить до часів Русі або до її населення — русин чи їхніх нащадків — українців.

Зазвичай під словосполученням "руські люди" мали на увазі жителів Русі іншого етнічного походження. Для позначення жителів саме давньої Русі, середньовічної Київської держави, та держав спадкоємців (Галицько-Волинського князівства, Великого князівства Литовського та Руського та Великого князівства Руського XV ст.) часто також вживається термін давньоруський/давньоукраїнський.

Народ Руський — одна з державотворчих націй у таких середньовічних східноєвропейських державних утвореннях, як Велике князівство Литовське і Річ Посполита. Руссю називали сучасну територію України, а прикметник руський вживався як самоназивання українців

А російське "русский" (укр. росіяни або московити, москвини) — народ, що переважно проживає в Росії та рідною мовою яких є російська. "Русские" сформувалися в XV—XVI століттях у Московському князівстві, колишньому васалі Золотої Орди.

Слід також розрізняти словосполучення "руський мир" і "русский мір". Слово "руський" — з одним "с" і м’яким знаком означає "український", бо походить від нашої давньоукраїнської назви "Русь". Коли кажемо "руський мір", то маємо розуміти, що це "український світ" — доброчинний, шляхетний і доброзичливий, щедрий, доброчесний, бо українці хочуть жити мирно, в злагоді зі всіма близькими й далекими сусідами.

А от "русський мір" походить від назви держави Росія ("Россия"). В перекладі вона значить "російський, московський світ", де панує лукавство, брехня та ненависть до інших народів.

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